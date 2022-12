Fracción de lotería navideña se vende hasta en ¢5.000 en San José, más del doble del precio oficial

La venta de lotería navideña se enloqueció la tarde de este sábado en el bullicioso centro de San José y, con ello, su precio siguió aumentando al punto de que algunos revendedores cobran hasta ¢5.000 por cada fracción, más del doble del precio oficial.

Los números que alcanzan ese valor son los inferiores al 40, aunque en general los precios oscilan entre los ¢2.500 y ¢3.000 por pedacito.

Si topa con suerte o camina un poco más es probable que encuentre algún sitio donde se cobra el precio oficial de ¢2.000 por fracción. Pero estas opciones son escasas a lo largo de la Avenida Central.

En un puesto de venta ubicado 100 metros al oeste de la Plaza de la Cultura se vendía un pedazo del 37 en ¢5.000 y el 28 a ¢4.000. La señora de la tercera edad que los ofrecía evitó dar declaraciones.

A la par, otro señor de la tercera edad ofrecía a ¢2.500 cada pedacito. Sin revelar su nombre dijo que era jubilado y que aprovechaba la temporada para ganarse algo revendiendo lotería. De ahí que el precio era superior al oficial, según comentó.

Cerca del Banco de Costa Rica (BCR), Jorge Torres vendía al precio oficial cada fracción. Comenta que pertenece a la Cooperativa Nacional de Vendedores de Lotería de Servicios Múltiples (Coopelot R.L), institución que les prohíbe cobrar de más por la lotería.

Cuenta que tiene 40 años de dedicarse a este negocio y ha vendido en un par de ocasiones el premio mayor repartido en pedazos. Indicó que la tarde de este sábado la demanda de los compradores era todo por igual, tanto números altos como bajos.

“La gente siempre busca bajos, pero la verdad vienen por las fechas de nacimiento de los hijos, de los nietos, del abuelo. Pero en realidad la gente nunca aprendió a jugar lotería. Juegan números no lotería que es un juego de suerte”, criticó.

Este año, sostuvo, que adquirió 400 enteros y casi todos los ha vendido en pedazos. Es probable que no logre colocar unos 60 enteros.

“Solo la gente que tiene plata compra enteros. Son unos pocos. La mayoría viene a comprar pedazos. Uno, dos o tres pedazos”, contó Torres. Cuenta que son los revendedores los que suben el precio.

A pocos metros de este puesto, Cindy Molina, vendía a ¢2.000 cada fracción de los números superiores a 50. El pedazo del número bajo costaba ¢2.500.

La diferencia de precio, comentó, obedece a una estrategia personal para poder vender todas las fracciones, tanto de altos y bajos. “La gente solo busca bajos, así que los altos están al costo para que sea atractivo”, comentó.

Muchos compradores Copiado!

Por el centro de San José circulaba un gentío la tarde de este sábado. A la dinámica habitual de cada temporada previa a la Navidad, cuando se incrementan las ventas de todo tipo, el Festival de la Luz de esta noche congestionó de personas las avenidas centra, 2 y 4.

La alta circulación de personas benefició, a la postre, la venta de lotería. Decenas de vendedores y revendedores se distribuyeron entre la Plaza de la Cultura y el BCR, en Avenida Central. La demanda también era elevada. Jóvenes, adultos y ancianos, parejas y matrimonios se acercaban a buscar su número favorito.

Bayardo Mairena Padilla le compró una fracción del 71 a Cindy Molina, es decir, al costo oficial. Este hombre de Alajuelita no se declara jugador de lotería. “Solo la navideña. Hasta hoy me compré un pedacito porque no tenía plata. Compré el número igual al año de mi nacimiento”, dice Mairena, quien se dedica al mantenimiento de edificios.

Cuenta que topó con suerte encontrar el número que buscaba sin sobreprecio, aunque admite que por ser la única vez que juega lotería cada año pudo pagar un poco más si fuera necesario.

Alberto Jiménez, de 45 años, cuenta que destinó entre ¢40.000 y ¢50.000 de su salario para comprar varias fracciones y varios números.

El 14, 24, 30, 33, los mismos números que juega en los tiempos de lotería quiere replicar en cada fracción del gordo navideño, pero se le hacía difícil hallarlos esta tarde. “Para mí es mucha plata lo que compro en lotería pero creo que vale la pena”, dijo.

La Junta de Protección Social paga ¢40 millones por cada fracción del premio mayor y 1.600 millones por el entero de 40 fracciones. Son cuatro emisiones de 100.000 enteros cada una.

Por esa razón, en la parte de atrás de cada fracción, donde aparece la información de los premios, se indica que si pega un entero recibirá ¢400 millones y no ¢1.600 millones; pues si tiene 10 fracciones le pagarán ¢40 millones cada una. Obviamente, el costo del entero también es menor, ¢20.000 en vez de ¢80.000.

Debido a la alta demanda y para contrarrestar los sobreprecios, la JPS sacó una quinta emisión con enteros de 10 fracciones que igual pagan ¢40 millones cada una, pero con un premio mayor de ¢400 millones por entero.