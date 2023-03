Fiscalía no ha recibido denuncia de Rodrigo Chaves sobre ofrecimiento indebido de tobilleras

La Fiscalía no ha recibido una denuncia formal del presidente de la República, Rodrigo Chaves, sobre el ofrecimiento indebido que le hizo un proveedor de tobilleras electrónicas.

El 15 de febrero, el mandatario relató en conferencia de prensa que un personero de una entidad le propuso hacer un trato “a calleyo”.

“Aquí vino un fulano de tal, que no voy a decir el nombre, de una entidad, que vino a decir ‘yo le cobro lo que le cobraba antes, eso sí, firmamos a calleyo, confidencialidad, usted no puede decir cuánto me pagó’”, declaró Chaves.

El caso aún no llegado al Ministerio Público. Ante consultas de La Nación, la oficina de prensa del Ministerio Público informó de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) no registra ninguna denuncia de la Presidencia de la República por los hechos descritos por el mandatario.

Dos días después de las aseveraciones, este medio de comunicación también consultó a Presidencia si el gobernante presentaría la respectiva denuncia penal. Transcurridos los 10 días hábiles de ley para responder solicitudes de información, la Casa Presidencial no contestó.

Sin denuncia por amenazas de muerte

Similar a lo ocurrido en este caso, el medio de comunicación CRHoy dio a conocer que ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportan denuncias por las amenazas de muerte denunciadas por el presidente Chaves.

Durante su gira presidencial a la zona sur, el mandatario manifestó que él recibe amenazas de muerte todos los días.

“Estamos moviéndonos con mucho cuidado, estamos cuidando a las personas que están tomando las decisiones, porque aquí hay más de un sinvergüenza que dice plata o plomo, y el Gobierno de la República no va a recibir plata, pero tampoco quiero que le metan plomo a los funcionarios públicos”, dijo Chaves.

Ese fue el argumento del presidente de la República al ser cuestionado por aparecer en videos con escoltas de seguridad con armas de gran calibre para custodiarlo.

Contratación de nueva empresa

El Gobierno abrió una nueva licitación para adjudicar los servicios de monitoreo de unas 1.838 personas con tobilleras electrónicas por resoluciones de jueces de la República.

El último contrato de monitoreo de tobilleras electrónicas venció la noche del miércoles 8 de marzo y estaba a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH). El Gobierno contrató de forma urgente a la empresa estatal Radiográfica Costarricense (Racsa) para garantizar la continuidad del servicio.

Racsa se encargará de dicha tarea hasta que el Ministerio de Justicia y Paz culmine los procesos legales para la contratación del Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica, ganadora de la licitación.

Este grupo empresarial está conformado por las empresas Servicios de Gestión en Seguridad Vial SGSV Sociedad Anónima, la estatal Racsa y Synergye Tecnologia Da Informaçao LTDA.

Según informó el Gobierno, el precio pactado con el consorcio es de $5,99 por tobillera. Gerald Campos, ministro de Justicia, aseguró que el Estado pagaba a la ESPH un monto de $11,64 por tobillera, mientras que en el contrato transitorio con Racsa se pagará $9,60 por dispositivo.

La contratación de carácter urgente tiene una duración temporal de seis meses. No obstante, Gerald Campos aseguró que el consorcio tomará control del monitoreo cuando “finalicen los trámites legales del contrato avalado por la Contraloría General de la República”.