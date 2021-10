"En cuanto a que esto constituye una situación contradictoria, no es así. Yo me he reunido pocas veces, pero atendía las quejas ante la claridad que él manifestó de que había intereses del duopolio del cemento, y en ese sentido siempre atendí las llamadas y cuando él llamo y yo no lo puede atender procuro atender las llamadas", argumentó quien hasta hace poco representó al Partido Acción Ciudadana (PAC), pero ahora, por solicitud de la agrupación, se declaró independiente.