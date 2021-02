“Nunca hemos sostenido que los correos hayan sido analizados o modificados. Eso es algo que no nos consta y que no podemos comprobar. De manera que el informe del OIJ, según el cual los correos no han sido modificados, no desmiente lo dicho por esta defensa, sea que la apertura de la prueba se hizo sin informar a la Sala Tercera, sin control de ningún juez”, agregó Roger Guevara.