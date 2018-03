"Queremos hacer que esto no se haga durante las sesiones ordinarias del plenario para no interrumpir el trámite de los proyectos que convocó el Poder Ejecutivo para su discusión en este periodo de sesiones extraordinarias, hay un desinterés porque no hay claridad en la elección y no se visualizan mayorías. No creo que sea un problema de candidaturas, sino de tiempo porque a mes y medio de salir se complica conseguir 38 votos para todo", dijo.