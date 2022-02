Figueres: ‘Rodrigo Chaves sigue el ejemplo de Trump y Bolsonaro’

José María Figueres Olsen, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó que su rival en segunda ronda, Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), sigue el ejemplo del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de elaborar un discurso de “destrucción” de la institucionalidad democrática, aprovechando el descontento de diversos sectores de la sociedad.

Además, Figueres niega que la propuesta política de PLN consista en defender el statuo quo del Estado. Dice que reformar no significa destruir y que la situación del país no está para entrar con un “cuchillo desenvainado a cortar por aquí y a chapear por allá”.

- Decía usted que le sorprendían los resultados de don Rodrigo Chaves, que no se veía con él en una segunda ronda y lo llamó el candidato “antisistema”. ¿Por qué lo califica de esa forma?

- A lo largo de los años, se nos han venido acumulando retos, problemas en el país, que yo he señalado en muchas ocasiones como un fenómeno que no es solamente en Costa Rica; es un fenómeno global y esos retos y esos problemas que se nos han venido acumulando van creando una animadversión o un resentimiento con respecto a lo que es el ejercicio de la democracia y a la institucionalidad democrática de los países.

“Las personas interpretan que ese sistema democrático no está rindiendo los frutos que las personas esperan que se puedan dar para su bienestar. Ese resentimiento que se da, normalmente en estos tiempos en algunos sectores diversos de la sociedad, se acrecienta muchísimo en tiempos como los que vivimos.

“Y en algunos países, ese descontento ha sido canalizado por candidatos que yo llamo antisistema, que la emprenden contra el sistema de la institucionalidad democrática de una manera, en donde más bien lo que se elabora es un discurso de destrucción, de desmontaje de esa institucionalidad democrática, en lugar de un discurso positivo, de trabajar para mejorar esa institucionalidad democrática y poder avanzar con ella.

“Yo creo que don Rodrigo sigue el ejemplo del candidato Trump o del señor Bolsonaro y, bueno, los resultados están a la orden del día.

“Esta posición mía, en cuanto al respeto de la institucionalidad democrática, a la institucionalidad que tenemos en el país, se ha querido interpretar en algunos círculos como que Figueres es el defensor del statu quo, como que con Figueres no va a cambiar absolutamente nada en el Estado y eso no es cierto.

“Reformar no significa destruir, reformar no significa desmantelar, y tengo la experiencia de un primer gobierno en donde hicimos muchas transformaciones.”

¿Se refiere a las decisiones de su primer periodo?

- En ese momento nos tocó tomar decisiones difíciles en algunas instituciones, por las circunstancias en las que se encontraban esas instituciones. Y cada vez que se intenta una modificación profunda de la institucionalidad, se crea una conmoción nacional.

“Las cosas ya están suficientemente complicadas y los retos que tenemos están muy interconectados entre sí para que todavía pretendamos llegar al Gobierno como quien entra con un cuchillo desenvainado a cortar por aquí y a chapear por allá.

- Pero hay análisis con instituciones como el CNP y la Fanal…

- Yo creo en poner a la institucionalidad a que les sirva mejor a los costarricenses y al sector de la producción nacional; hay cosas que se pueden hacer.

- Pero, ¿es necesario mantener esa estructura considerando que las instituciones (como escuelas y hospitales) pueden conseguir mejores precios por fuera, en vez del CNP? ¿Cuál es el fin de esto? ¿El CNP es un fin en sí mismo?

- No, yo pienso que ninguna institución debe ser un fin en sí misma. Su vocación de servicio al país debe ser muy clara, pero también veamos los informes, por ejemplo, de Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública. Usted tiene muchas escuelas y colegios que están comprando fuera del PAI (Programa de Abastecimiento Institucional del CNP) y que están comprando a precios mucho más altos que los del PAI. En fin, hay que tomar en cuenta eso también.

“Aquí también hay que pelear contra lo que serían posibles focos de corrupción si la compra de cada escuela, colegio e institución se deja por la libre”.

- ¿Usted considera, más allá de sus planes y propuestas, que el PLN está debiendo en propuestas de mayor transformación, de reducción del gasto, de eliminación de monopolios?

- He escuchado muchas veces en los debates, pero no ha habido oportunidad de aclarar, sobre las acusaciones que se le hacen a la administración de don Óscar Arias, del 2006 al 2010, de que ahí se dio el aumento en el gasto público, en la planilla estatal, que hoy nos tiene en la situación en la que estamos.

“Lo que hoy no se recuerda, y me parece que es injusto no recordarlo, es que en 2009 y 2010 el mundo atravesó su peor crisis financiera desde la peor depresión que tuvimos en 1927 y gracias al plan escudo en Costa Rica se evitaron los desenlaces, los efectos de esa extraordinaria crisis económica global que sí se sintieron muy fuertemente en otros países.

“De manera que yo pienso que cada medida hay que situarla en el tiempo que se tomó y ver qué era lo que se quería lograr con esa medida. Desde ese punto de vista, el plan escudo fue una valiente intervención del Estado, de intervenir ante momentos de crisis, para que no nos golpeara lo que en aquel entonces golpeaba al mundo.

“¿Que se debería haber racionalizado ese gasto después de pasada la crisis? Bueno, uno podría argumentar que eso se debería haber considerado años después de que pasó la crisis.

“Hay algunos otros partidos que creen en un Estado mucho más pequeño, que quisieron desmembrar algunas instituciones, que les parece que al Estado se le puede entrar a trocha y mocha. Me parece que esos planteamientos son planteados por personas de buena voluntad, pero que nunca han estado en Gobierno, que no entienden la complejidad de lo que están diciendo, que tampoco entienden la dificultad…

- ¿Es irresponsable salir con esas propuestas?

- No, no… de ninguna manera digo que sea irresponsable. Irresponsable sería que ellos, habiendo estado en Gobierno y sabiendo cómo son las cosas, planteen eso; eso sería irresponsabilidad, pero es que ninguno de ellos ha estado en el Gobierno. Entonces, me parece que hablan de la lógica de una buena intención, pero sin entender cómo es que se hace y cómo es que se logra. Y ninguna de esas personas ha profundizado en cómo es que lograría hacer esas cosas.

- Don Rodrigo le lanzó el reto de discutir solo sobre las ideas. ¿Es posible limitar la discusión cuando hay temas sensibles sobre la mesa?

- Nosotros en esta campaña hemos discutido ideas, hemos confrontado visiones sobre esos programas, pero en ningún momento hemos hecho nada más que eso. Yo pienso que la valoración que hacen los costarricenses sobre eso es importante y la valoración que hagan sobre otras cosas será ya la valoración de los costarricenses. Nosotros vamos a seguir en esa línea.

- ¿Qué le dice la conformación de la Asamblea? ¿Cuál es el mensaje que usted entiende del electorado?

- Contrario a lo que se pensaba, que íbamos a tener un Congreso muy desperdigado, más bien hemos visto que los partidos más importantes han consolidado bloques de diputados de mayor número de lo que tenían.

“Por ejemplo, PLN, PUSC, FA, esos tres partidos han aumentado su número de diputados y también la bancada de don Eli (Eliécer Feinzaig) es significante. Entonces me parece que, cuando eso sucede, hay mayor posibilidad de entendimientos y de poder avanzar. Pienso que las y los costarricenses han sido extremadamente juiciosos en votar en la forma como lo hicieron para las papeletas diputadiles, porque nos dieron un Congreso de fracciones principales, de partidos más numerosos, con lo cual se facilita la negociación política.

José María Figueres junto a su esposa Cinthia Berrocal el 6 de febrero. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Abstencionismo

¿Qué podría esperar del abstencionismo para la segunda ronda cuando hay personas que dicen ‘yo no puedo votar ni por José María Figueres, ni por Rodrigo Chaves?

- Usted sabe que en esto del abstencionismo muchas personas han expresado una voz de alarma con respecto a que el abstencionismo fue de 40%. Yo coincido por supuesto con esa voz de alarma, porque lo ideal hubiera sido que votaran todas las personas, pero también entiendo el abstencionismo y las condiciones en que estamos. Lo considero como una consecuencia lógica de esta emergencia que vivimos.

“Si estuviéramos en tiempos normales, si tenemos un abstencionismo de 40% me preocuparía muchísimo, pero mire, hoy en día hay tres elementos que yo pienso que han causado ese abstencionismo.

“En primer lugar, tenemos a miles de familias que están viendo cómo llegan a final de mes y, en las costas, en donde la pobreza y la falta de trabajo es particularmente dura; bueno, ahí la prioridad es la sobrevivencia...

“Segundo, yo pienso que ese récord que se sacó Costa Rica de 25 candidatos, no ayuda. ¿Cuánto tiempo hay para analizar los planteamientos, para escuchar a dos o tres candidatos? ¿Cuánto tiempo hay para escuchar a 25? Es que es como abrumador. Me imagino que muchas personas más bien habrán cerrado los ojos y habrán dicho ‘Dios mío, pero qué es esto, cómo empiezo a identificar la persona por quien yo quisiera votar’.

“Y el tercer elemento que menciono es la covid. Estamos en lo más alto del contagio, con muchas personas incapacitadas en el país y estoy seguro que muchas personas no fueron a votar por la responsabilidad de no contagiar a otras personas.

“Entonces, si usted junta esos tres elementos, que son la realidad y altamente diferenciadores de cualquier otra elección, yo me explico perfectamente lo que ha sido el abstencionismo del 40%.

“Con respecto a la segunda parte de su pregunta, que tiene que ver con que ‘no me gusta don Rodrigo y no me gusta don José María’, bueno, yo haré un extraordinario esfuerzo a lo largo de los próximos dos meses por explicar, participar, volver a explicar y dar todos los mensajes que pueda dar, desmenuzando, llegando a más granularidad con respecto al plan de trabajo que queremos emprender y lo haré con respeto por las personas, entendiendo perfectamente que están muy ocupadas casi que con la sobrevivencia en estos momentos de crisis, muchas de ellas.

“Las segundas rondas siempre han sido de un abstencionismo más importante que la primera. Ya veremos en esta. Yo pienso que la misma coyuntura y la misma situación de crisis, va a llevar por lo menos a igual número de personas a votar en la segunda y sino más, porque ahora sí las 25 posibilidades se redujeron a dos y de una de esas dos depende o no en avanzar en el rescate del país y yo espero ser esa opción”.