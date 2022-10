Figueres analiza causas de su derrota electoral: hubo un “rechazo de origen”, reconoce frente a delegados del PLN

El expresidente de la República, José María Figueres (1994-1998), reconoció las debilidades de su candidatura presidencial en las pasadas elecciones nacionales que perdió frente a Rodrigo Chaves, en segunda ronda electoral.

Frente a los delegados de la Asamblea Nacional, este sábado, Figueres reconoció que la sombra del caso Alcatel y ser percibido como “más de lo mismo” contribuyeron a su fracaso.

También señaló un “rechazo de origen” por los acontecimientos de su gestión presidencial como los cierres institucionales; y el uso equivocado de un mensaje y lenguaje sofisticado, cuando la población empezaba a escuchar mensajes populistas.

Previo a su presentación, el excandidato presidencial advirtió de que su informe reconocía errores porque se debe aprender de ellos, pero que tendría un enfoque constructivo. “Una campaña es más que solo el trabajo de un candidato”, indicó.

En cuanto a los errores generales de la campaña, planteó que no se supo reconocer ni establecer una estrategia al “hartazgo” político.

Figueres no omitió señalar que las estructuras municipales no consolidaron a los votantes para las elecciones nacionales. Con datos, explicó que en los cantones donde hay más votantes y hay más liberacionistas, no se llegó a sacar ventaja.

‘Equivocada escogencia del contrincante para segunda ronda’ Copiado!

El exmandatario incluyó como parte de los yerros que su campaña apuntó a que Fabricio Alvarado, que era candidato presidencial de Nueva República, sería el que pelearía la segunda ronda con el PLN. Allí se concentraron las baterías.

Su discurso se asimila al de Antonio Álvarez, excandidato del PLN en las elecciones 2014, quien tras no pasar a segunda ronda electoral, el candidato reconoció que no “habían visto” venir a Alvarado, que finalmente sí pasó a la ronda final junto a Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Según Figueres, el PLN contó, en esta última ocasión, con el apoyo del votante progresista, aunque no alcanzó frente al otro candidato.

Los liberacionistas escucharon el informe de Figueres, luego de que los delegados le exigieran rendir cuentas sobre el tercer fracaso electoral consecutivo del PLN. Este sábado, la Asamblea Nacional se reunió para elegir al nuevo Comité Ejecutivo.