Figueres promete a maestros acabar con ‘interinazgos sin fin’ y ubicarlos cerca de sus casas

José María Figueres, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), prometió a los educadores acabar con los “interinazgos sin fin”, una distribución de plazas que permita a los maestros trabajar más cerca de sus casas, y reducir su sobrecarga administrativa.

Así lo dio a conocer en un comunicado de prensa distribuido este sábado, luego de que el exmandatario mantuviera un encuentro a puerta cerrada con educadores de todo el país. El miércoles anterior, Figueres había adelantado que anunciaría a su equipo de educación este mismo día, tal como lo ha hecho con otros sectores como economía o salud; sin embargo, su equipo argumentó que se trató de un error.

En el boletín no se ahonda sobre la vía para cumplir estos y otros compromisos del mandatario con el sector. Empero, informó que, de llegar a la presidencia de la República, firmará en su primer día de mandato un decreto de declaratoria de emergencia, para llenar los vacíos del “apagón educativo” producto de la pandemia por covid 19.

Esta última propuesta no es nueva, pues desde inicios del 2021 la diputada del PLN, Silvia Hernández, promovió un decreto en ese sentido que presentó al Ministerio de Educación Pública (MEP) y que fue estudiado, pero descartado meses después porque no era jurídicamente viable. El argumento de la institución para no dar pie con el decreto es porque está declarada una emergencia nacional por la pandemia que cubre también al sector educación.

Sobre los interinazgos, el gobierno de Carlos Alvarado procuró, desde el 2018, acabar con los nombramientos temporales de 15.000 funcionarios del MEP, entre ellos maestros, conserjes, administrativos y cocineros, otorgándoles una plaza en propiedad ante la larga espera. No obstante, la Sala Constitucional se trajo abajo el decreto que tenía ese fin porque lesionaba los derechos de quienes concursaban por esos puestos.

En la actividad de este sábado, Figueres se acompañó del presidente del Movimiento de los Trabajadores del PLN, Luis Aguilar Villarreal, a quien también identificaron como líder del Movimiento de Educadores. Según sus publicaciones en redes sociales, este dirigente lidera los encuentros con educadores en giras del exmandatario y su esposa, Cinthya Berrocal.

“En la dignificación del educador hoy estamos maltratados, el educador necesita de la parte salarial, pero un salario que sea pagado de manera oportuna en el mes que corresponde”, se escucha a Aguilar en uno de los discursos que ofrecía en uno de esos encuentros.

La Nación solicitó al equipo de prensa de Figueres los discursos del candidato y de Aguilar, ofrecidos este sábado, pero no fue posible obtener el material inmediatamente.

Encuentro educadores Figueres Figueres mantuvo un encuentro con educadores, este sábado. En la foto de izquierda a derecha: la candidata a la vicepresidencia Laura Arguedas, José María Figueres y su esposa Cinthya Berrocal. De pie, Luis Aguilar, dirigente de educadores.

Figueres y los educadores

En 1995, durante la primera administración de Figueres, los educadores se levantaron en una larga huelga contra el mandatario por los cambios que impulsó en el régimen de pensiones del Magisterio Nacional.

En aquella ocasión, varios expresidentes acompañaron a Figueres para pedir a los educadores abrir canales de diálogo que permitieran a los menores de edad regresar a los centros educativos.

Sin embargo, en el 2019, en una nueva protesta masiva en contra de la reforma al empleo público y la regulación de huelgas, los exmandatarios volvieron a hacer un llamado al diálogo, pero Figueres se apartó de ese criterio. A la postre, esa huelga contribuyó en el “apagón educativo” que señala el último informe del Estado de la Educación 2021.