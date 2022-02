Figueres apoya ley de empleo público, pero pasaría rectoría de Mideplán a Servicio Civil

José María Figueres, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), confirmó su apoyo al plan de empleo público y afirmó que, en caso de ganar la segunda ronda electoral del 3 de abril, abriría un diálogo con sectores para mejorar la legislación.

En un conversatorio organizado por la Alianza Sindical de Profesionales en Salud, el expresidente de la República (1994-1998) indicó que buscaría reformar la ley para que la rectoría de empleo público no esté en manos del Ministerio de Planificación (Mideplán), como quedó en el texto que está listo para el segundo debate, sino en la Dirección General del Servicio Civil.

“He manifestado, con toda la claridad, con la mesa de diálogo, mi férrea disposición a que, si este proyecto es aprobado y, como tiene un año a partir de su firma, para que se pueda mejorar antes de que entre en ejecución; presentarme con todas las fuerzas vivas para presentarle mejoras. Estoy convencido de que existen mejoras posibles.

“Por ejemplo, me parece que no procede que un ente político como el Mideplán vaya a ser el que rija la materia salarial del Estado. Lo que se necesita es un fortalecimiento del Servicio Civil para que sea un ente técnico y no político de la materia salarial”, señaló ante la consulta de Marvin Atencio, secretario del Sindicato de Profesionales de Ciencias Médicas (Siprocimeca) sobre si renegociaría la propuesta.

El candidato justificó su respaldo a la propuesta actual porque no afecta las condiciones de los empleados públicos actuales.

“He manifestado mi apoyo a este cuerpo de legislación porque es legislación que como lo dicta la Constitución: no tiene ningún carácter retroactivo. Por tanto, no puede afectar las condiciones a las personas que ya trabajan para el Estado en ninguno de los estamentos en los que fueron contratadas”, señaló, este jueves.

En este mismo encuentro, pero el martes anterior, el candidato Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) dijo que el plan hay que vetarlo.

Además de la reforma de empleo público, el candidato se refirió a los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Negó categóricamente cualquier intención de privatizar la institución.

Entre otros temas, Figueres aseguró que está a favor de la libertad sindical y que trabajará, junto a estas fuerzas, en temas como el pago de la deuda del Estado con la CCSS, así como mejoras al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).