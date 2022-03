Figueres afirma que encuestas internas apuntan a empate con Chaves

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, aseguró este miércoles a la prensa que las últimas encuestas internas de su campaña apuntan a un empate en intención de voto con su adversario, Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Así se pronunció luego de que, el martes, el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) reveló su primera encuesta de cara a la segunda ronda. En el estudio, efectuado entre el 22 y el 24 de febrero, Chaves aparece a la cabeza con un 46,5% con una ventaja de 10,5 puntos sobre Figueres, quien obtuvo un respaldo del 36%. El porcentaje de indecisos es de un 15,3%.

“Nosotros, después de una primera etapa, reflexionamos sobre lo que habíamos hecho bien y sobre lo que queríamos mejorar, fue una semana y media que no estuvimos activos y que se tomaron estas mediciones de esta encuesta, lo vemos completamente natural; no tenemos ningún sobresalto.

“El tracking interno que tenemos a hoy nos pone en una situación complemente diferente y estamos seguros de que, para las encuestas que salgan a mediados de mes, que ya tomarán en cuenta la campaña y el avance hacia el 3 de abril, va a ser un resultado completamente diferente”, dijo el verdiblanco.

De acuerdo a la misma encuesta del CIEP, Figueres acumula una percepción menos positiva en los electores: la mitad de ellos tiene una opinión “mala” sobre el candidato verdiblanco.

“Voy a revertir (esa opinión) de la manera que lo revertí en la primera vuelta. Las encuestas más positivas para nosotros (en la primera vuelta) nos daban un 18% y sin embargo sacamos el 27%, no tengo ninguna duda de que vamos a salir bien librados. Es una elección entre un partido que ya es un movimiento nacional, al que se siguen sumando más sectores, que tiene una clara visión del país, que sabe cuáles son las prioridades y que ha sometido no solo un programa de gobierno, sino un equipo; al otro lado, es un salto al vacío, es un contendiente que no ha podido presentar a sus equipos”, indicó.

El CIEP también reveló que seis de cada diez encuestados da por cierta la participación de Figueres en el caso ICE-Alcatel, que trascendió en el año 2004. Un 47% de los entrevistados respondió que ese caso influye “mucho” en su intención de voto para la segunda ronda, mientras que un 32% dijo que no influye en nada.

En el caso de Chaves, un 40% de los encuestados da por verídico el caso de acoso sexual por el cual fue sancionado en el Banco Mundial. Para un 45% de los entrevistados, ese antecedente no influye “nada” en su escogencia de candidato, mientras que el 38% contestó que sí pesa “mucho”.