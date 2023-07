Feinzaig agradece labor de Jorge Dengo y dice que PLP tiene una buena sustituta

Eliécer Feinzaig, jefe de bancada del Partido Liberal Progresista (PLP), elogió la labor realizada por Jorge Dengo, diputado de su partido, quien está considerando renunciar a su cargo después de poco más de un año de servicio.

En un comunicado de prensa acordado con el legislador para aclarar cualquier duda sobre su eventual renuncia, Feinzaig anunció que el PLP tiene una excelente persona para reemplazarlo. Se trata de Cynthia Córdoba, profesional en el campo de la economía ambiental y el desarrollo sostenible, a quien el vocero considera altamente calificada y con una amplia trayectoria.

Córdoba es coordinadora de Economía Ambiental de la Secretaría de Planificación del Sector Ambiente, del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Según Feinzaig, el PLP hizo una buena selección de candidatos a diputado y la fracción legislativa mantendrá su nivel profesional, en caso de que Dengo concrete su renuncia.

El comunicado surgió un día después de que La Nación publicó que Dengo estaba evaluando renunciar y buscando oportunidades laborales en la red social LinkedIn.

Dengo, abogado y administrador, fue elegido como legislador en el tercer lugar de la papeleta por San José, encabezada por Feinzaig, quien además fue el candidato presidencial del partido.

Feinzaig agregó que la eventual renuncia del legislador no es una novedad, ya que Dengo había planteado la posibilidad tanto a él como a la fracción del PLP semanas atrás. Añadió que las razones personales y de salud han llevado al legislador a considerar la posibilidad de renunciar al Congreso.

“Jorge ha sido transparente respecto a las razones, tanto personales como de salud, que lo han llevado a considerar la posibilidad de dejar su curul, aunque es importante aclarar que aún no ha tomado una decisión concreta al respecto”, dijo Feinzaig en el comunicado.

“A lo largo de su tiempo como diputado, ha demostrado ser excepcional, como lo demuestran la calidad y relevancia de los proyectos de ley en los que ha trabajado y colaborado”, añadió.

Dengo: 'No hay enemistades ni resentimientos'

Este miércoles, en sus redes sociales, el diputado Dengo se refirió nuevamente a su posible renuncia y afirmó que no hay enemistades, resentimientos ni problemas con el PLP. “Esto es un trabajo para mí y lo trato como tal”, afirmó.

Añadió que, hace un mes y medio, mencionó el tema y reconoció que consideraría renunciar si surgiera una oportunidad laboral que beneficiara a su bienestar familiar y de salud. “Nada más. Eso es todo”, enfatizó.

Mencionó que, después de haber estado más de una década fuera del país, comenzó un proceso de actualización profesional con una consultora, “precisamente porque en el mercado costarricense soy un desconocido”.

“Como resultado de este proceso, actualicé mis redes sociales indicando que estoy abierto a oportunidades. Esto no es mentira. Una persona que busca progresar en la vida siempre estará abierta a oportunidades. No significa nada más. No me voy a ir a ninguna parte mañana”, concluyó.

Dengo también habló sobre su incursión en la política y mencionó que, aunque siempre le ha gustado, nunca se imaginó en un cargo de elección popular.

“El hecho de haber sido elegido en febrero de 2022 fue una sorpresa para muchos, incluso para mí. A pesar de esta sorpresa, desde el primer día y hasta el último día de mi gestión, haré mi trabajo como he hecho en todas las etapas de mi vida: con dedicación, entusiasmo, responsabilidad y entrega”, expresó.

“Para mí, la diputación no es el punto culminante de mi vida profesional. Es simplemente otro paso en mi camino laboral, una experiencia que me está enseñando mucho sobre paciencia, manejo de la frustración, resiliencia y negociación”, concluyó.

Durante su tiempo en el Congreso, que ha sido poco más de un año, Dengo respaldó iniciativas como el proyecto para reducir de 10 a 4 años el plazo de prescripción de las deudas de los trabajadores independientes con la seguridad social.

También, presentó un proyecto de ley para modernizar la fórmula de cálculo del impuesto a la propiedad de los vehículos, que se paga junto con el marchamo. Su propuesta considera factores como el peso y tamaño del motor, la depreciación del vehículo a un plazo razonable, las emisiones contaminantes y el uso y desgaste de la red vial.

Además, ha participado activamente en la comisión de Modernización y Reforma del Estado.

Dengo ha tenido algunas discrepancias con la jefatura y el resto de la bancada. Por ejemplo, cuando el PLP respaldó inicialmente la candidatura de Erick Ulate para el puesto de defensor de los Habitantes, Dengo y su compañera de fracción Kattia Cambronero se separaron de la bancada y presentaron una candidata alternativa.