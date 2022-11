Comentario de vicepresidente Stephan Brunner molesta a excontador de partido de Chaves

Carlos Montagné Montero, excontador del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), reaccionó molesto este lunes por un comentario que hizo Stephan Brunner, primer vicepresidente de la República, hace 15 días ante la comisión investigadora de finanzas electorales.

El lunes 31 de octubre, en calidad de extesorero de la campaña electoral del presidente Rodrigo Chaves, Brunner dijo a los diputados que, cuando asumió esa labor, contrató a un contador público para que ordenara las cuentas del partido hacia atrás.

No obstante, se quejó de que, al iniciar el trabajo, se dio cuenta de que Montagné nunca había hecho la contabilidad de un partido político.

“Él hacía los estados financieros en función de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) y yo, al aclararle que esto se hacía en función de las disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la respuesta de él fue: ‘el Tribunal puede decir misa, yo las hago según las NIIF’. Ahí entendí que ese señor nunca había trabajado en esto, a pesar de haberlo asegurado a la hora de escogerlo”, dijo Brunner.

Ante la misma comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, el contador se manifestó este lunes sumamente molesto y enfatizó que él tiene la experiencia y el conocimiento para esas funciones.

“No me gusta que se haya expresado el señor Brunner... Yo le aceptaría eso a un contador público, que me pueda valorar. Sinceramente, no me gusta. Honestamente digo, que el señor lo acompañe”, acotó.

Carlos Montagné también negó que Brunner lo hubiese contratado. Más bien, enfatizó que fue la presidenta del PPSD, la diputada Luz Mary Alpízar, quien lo buscó en junio del año pasado para que ordenara las finanzas del partido correspondientes a los años 2020 y 2021.

Montagné apuntó que prácticamente no tuvo relación con Brunner y que solo fungió cerca de 20 días como contador de la agrupación. Enfatizó que básicamente solo intercambiaba saludos con el entonces tesorero y hoy vicepresidente.

Además de Carlos Montagné, también comparecieron este lunes el extesorero adjunto del PPSD, Esteban Agüero, y el actual contador, Mailo González Álvarez.

Tanto Montagné como Agüero negaron negaron haber sido informados de que existía un fideicomiso que pagaba gastos de la campaña electoral de Rodrigo Chaves sin que los recursos ingresaran a las cuentas del partido.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) denunció que ese fideicomiso, denominado Costa Rica Próspera, pudo operar como una estructura paralela de financiamiento, captando recursos sin reportar los donantes.

Agüero dijo que él fue recomendado por su tío, el hoy diputado Waldo Agüero, para la tesorería adjunta, pero negó tener vinculación con su prima, Sofía Agüero, en cualquier manejo de dinero.

Sofía Agüero fue asistente administrativa de Chaves y el TSE pidió al Ministerio Público investigar si, mediante las cuentas de ella, también se financiaron gastos electorales.

Esteban Agüero dijo que ejerció como tesorero del PPSD desde el 27 de agosto del 2021, hasta el 18 de octubre.

Noticia en desarrollo