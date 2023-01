Exasesor de diputada advierte a trol: ‘Es inmoral cantar a quien te ayudó a corromper’

El creador del personaje ficticio Piero Calandrelli, Alberto Jesús Vargas Zúñiga, denunció un conjunto de advertencias recibidas por parte de Daniel Blumberg, exasesor legislativo de la diputada Ada Acuña, del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

A las 5:44 a. m. de este jueves, Blumberg escribió a Vargas para decirle que tenía tiempo de “echarse para atrás”, porque “al final te van a deshacer”. El exasesor agregó que “la ministra (Joselyn Chacón) hizo pésimo dentro del mundo de los negocios”, pero que “es totalmente inmoral cantar a quien te ayudó a corromper; vos sabés que eso en el barrio tiene consecuencias fatales”.

“Negociemos entre usted y yo”, continuó.

A finales de diciembre, Vargas reveló que la jerarca de Salud, Joselyn Chacón, le pagó en dos ocasiones (con ¢100.000 en cada ocasión) para atacar en redes sociales, mediante el personaje Piero Calandrelli, a periodistas y a todo aquel que la criticara.

Vargas compartió con La Nación capturas de pantalla de los mensajes de Blumberg. A su vez, el exasesor admitió a Crhoy.com la veracidad de la conversación.

Desde que reveló los pagos de Joselyn Chacón y de una funcionaria de Casa Presidencial, de nombre Mayuli Ortega, Vargas ha recibido diversas amenazas por redes sociales y Whatsapp.

El creador del trol aseguró que ha recibido recomendaciones de páginas progobierno para que se retracte de todo lo que he dicho hasta el momento. Según dijo, las amenazas e intimidaciones son absolutamente solapadas.

“Desde que se dio la entrevista con Pilar Cisneros (el miércoles 4 de enero en el programa La Lupa), los ataques son fuertísimos en redes sociales, tengo decenas de mensajes en Facebook. Están tratando de intimidarme o traerse abajo mi imagen porque corroboraron que no me dejo manipular ni me apantallo. Yo no tengo nada que perder, voy con la verdad de frente”, añadió el administrador de Piero Calandrelli.

El exasesor le sugirió negociar: “Seamos la personas más grandes, usted es muy inteligente pero esta sopa se le está quemando. Y no hablo de plata, sino de crear algo más grande que ellos”.}

En entrevista con Crhoy.com, Blumberg declaró que conversó con Vargas para encontrar una solución. Admitió que, en su opinión, la ministra de Salud, Joselyn Chacón, “cometió un error fatal de tener un contacto de esa forma”.

Añadió que su intención no fue intimidar al administrador de Piero Calandrelli, pues considera que son amigos y sostiene que, en el pasado, realizó a Vargas contribuciones económicas para ayudar a su familia.

Aseguró que actualmente no tiene ningún puesto en el Gobierno, pero que colaboró durante la campaña presidencial.

En octubre de 2022, Blumberg difundió en Facebook un montaje con pantallazos falsos que buscaban perjudicar al periodista Jason Ureña y a Crhoy.com. La ministra Chacón fue etiquetada en la publicación.

La mala calidad de la edición de los pantallazos delataron la publicación del exasesor. Además, la directora de Crhoy.com, Jimena Soto, confirmó que las imágenes difundidas eran un montaje.

En esa ocasión, La Nación contactó a Blumberg y le preguntó de dónde obtuvo las imágenes que publicó. En un único mensaje de texto, respondió que las vio en la página de Facebook de El Guardián, sin detallar si conocía detalles sobre su origen y autenticidad.

Blumberg fue asesor ad honórem de la diputada oficialista Ada Acuña entre el 1.° de junio y el 27 de julio del 2022.

Según explicó el despacho de Acuña, el sujeto apoyaba temas de cultura, debido a que es músico y fundador de la banda costarricense Capone.

