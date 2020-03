“Sin embargo, yo sí pediría aclarar que, en ningún momento, ni se me comunicó de forma previa, que se iba a hacer esa solicitud, ni se me informó que iba a llevar mi nombre incluido, pero sí debo de aclarar, efectivamente, fue un hecho público que ese documento no se llegó a firmar, no llegó a tener efectos jurídicos. Entonces, sería una imprecisión decir que se me falsificó la firma.