Esparza: Fallo en máquina de voto electrónico generó zozobra en mesa de votación

El fallo de la máquina para ejercer el voto electrónico en la mesa 5970 en Esparza, Puntarenas, dejó a varios ciudadanos sin votar, según observó La Nación. La incidencia tecnológica fue confirmada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), aunque a las 6:50 p.m. de este domingo, la entidad no contaba con detalles sobre la cantidad de votantes que no pudieron ejercer allí el sufragio en las elecciones municipales.

Juan Diego Villarreal, periodista de este medio de comunicación, quien ejerció el voto en la Escuela Arturo Torres, presenció el incidente que ocurrió después de las 5 p. m., cuando estaba próximo el cierre de las votaciones, a las 6 p. m.. Él indicó que al llegar a votar se encontró que el proceso estaba suspendido por la falla de la máquina de voto electrónico.

El reportero, acompañado de su mamá, esperó alrededor de 10 minutos en fila para que se habilitara nuevamente la votación, sin embargo, indicó que unas 20 personas que llegaron antes indicaron que tenían entre 20 y 30 minutos a la espera de que la máquina se desbloqueara.

Relató que candidatos de tres agrupaciones políticas se hicieron presentes para conocer las razones del retraso y la respuesta que se obtuvo del delegado del TSE fue que la máquina “estaba bloqueda”, que no se contaba con un plan de contingencia y que la mesa cerraría a las 6 p. m., lo que generó un ambiente de zozobra.

Posteriormente, una vez resuelto el problema, el TSE agilizó el proceso para que los votantes realizaran el sufragio, pero, al final la mesa cerró a la hora señalada. “Yo fui el penúltimo y al final quedaron unas 10 personas sin votar”, indicó. Villareal llegó a las 5:25 p.m. y votó a las 5:57 p.m.

Al respecto, Héctor Fernández Masís, director general de Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), confirmó a La Nación el incidente. “Efectivamente fue un problema de calibración, no se sustituyó la máquina, llegó el técnico y siguió funcionando, la junta no se cerró”.

La incidencia no fue reportada al TSE y se supo hasta la consulta realizada por este medio. “No tenemos un dato exacto porque el reporte nunca entró acá. El técnico nunca lo reportó, él no tiene un dato exacto de cuánto tiempo pudo haber pasado desde que pudo dirigirse a la junta, hacer la calibración y dejar (activa) otra vez la máquina, no lo tenemos, ni mucho menos un dato de que se fueron 10 o 12 personas, eso no lo sabemos”.

Fernández reiteró que el reporte oficial del técnico del TSE que atendió la incidencia es que la junta receptora de votos no se cerró y que hubo un problema de calibración en la máquina y no se sustituyó.

Las elecciones municipales se desarrollaron en 6.469 juntas receptoras de votos. El padrón electoral de incluye a 3.570.807 costarricenses: 1.772.647 hombres y 1.798.160 mujeres.

De ellos, cerca del 10%, unas 320.000 personas, tuvieron la oportunidad de ejercer el voto electrónico en estas elecciones municipales. El voto electrónico se aplicó en 30 centros de votación, distribuidos en 25 cantones.