Equipo de Figueres sospecha que invitado saboteó encuentro virtual con candidato

El equipo de José María Figueres, candidato presidencial del PLN, sospecha que un invitado saboteó el evento virtual que el aspirante tenía previsto efectuar el lunes en la plataforma Zoom.

Ese día, Figueres presentaría la metodología para redactar su plan de gobierno en consulta pública; sin embargo, el encuentro se canceló por una interrupción técnica. De inmediato, el candidato denunció su supuesto sabotaje.

“Es posible que, de una de las máquinas que utilizó uno de los más de 1.000 participantes en la reunión, se generó un código malicioso, el cual afectó por completo la transmisión llevando al cierre definitivo del evento virtual”, declaro el encargado de comunicación de Figueres, Carlos Roverssi.

Pese a que el aspirante presidencial señaló que realizarían una investigación, su equipo duda de interponer una denuncia por la complejidad del caso.

[ José María Figueres denuncia sabotaje técnico en su contra ]

“Es muy difícil y complejo determinar cuál de los equipos provocó esta acción, ya que requeriría revisar uno por uno a los que se conectaron y determinar cuál estaría infectado. No hay forma de determinar si fue intencional o no, y por la complejidad del tema, estamos considerando interponer o no la denuncia”, añadió el comunicador.

Según Roverssi, para evitar situaciones similares en el futuro, el equipo aplicará normas de seguridad en los próximos eventos virtuales.

Figueres dijo que la actividad se retomaría este martes por la noche, pero su equipo de prensa anunció la participación del candidato en una actividad partidaria de celebración del aniversario 70 del PLN, en el “Balcón Verde”, en San José.