Empresarios enviaron a Presidencia 180 reportes sobre ‘cuellos de botella’ en sus sectores

Rodrigo Chaves asistió a un almuerzo con empresarios, organizado por la Cámara de Comercio de Costa Rica. Foto: Juan Diego Córdoba

Las empresas enviaron a Casa Presidencial un total de 180 reportes sobre trámites que limitan sus actividades económicas. Así lo informó este martes el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en un almuerzo con empresarios organizado por la Cámara de Comercio, en el Hotel Crown Plaza Corobicí, en San José.

De acuerdo con el mandatario, ahora el Gobierno revisará si es posible eliminar esos “cuellos de botella” mediante decreto, o bien, si se requiere de reformas legales para flexibilizar los requisitos.

“180 sugerencias recibimos; trámites que potencialmente si se eliminan puede liberar el tiempo de los empresarios de la gente que contrata para dar servicio y generar valor”, señaló Rodrigo Chaves.

El gobernante agregó que “tenemos el desafío de clasificarlos en la siguiente forma: regulaciones dignas de ser política pública, por razones obvias, sospecho que van a ser las menos; y regulaciones que pueden eliminarse de manera inmediata con una orden presidencial, ministerial o con un cambio de reglamento”.

A inicios de junio, el Gobierno anunció su iniciativa “Le dejamos trabajar”, mediante la cual dio 15 días naturales a los empresarios para que reportaran sobre esas barreras en sus sectores productivos.

“Una de las cosas que detesto es el trámite por el trámite en sí mismo, la reunión por la reunión en sí misma. Costa Rica tiene una tramitomanía intensa, extensa, excesiva, que limita incluso; impide la creación y fortalecimiento del comercio nacional. Es un problema que urge resolver”, manifestó Chaves.

Durante la actividad, el presidente también les prometió a los empresarios que su administración les facilitará las condiciones para facilitar sus actividades económicas.

Sin embargo, lanzó una advertencia: “El Gobierno 2022-2026 —que les quede claro a algunos medios— no gobierna para los comerciantes. El Gobierno de Costa Rica, mientras yo ejerza el mandato sagrado del pueblo, va a gobernar para el pueblo, pero eso supone la libertad de comercio, los derechos a la propiedad y racionalidad en políticas públicas, porque el Estado puede contribuir a generar prosperidad.

“El Gobierno no gobierna para comerciantes, empresarios y, mucho menos, para grupos específicos de propietarios y comerciantes, aquellos que tienen acceso porque tienen el celular del presidente o porque contribuyeron a campañas”, manifestó Chaves.

En otras de sus intervenciones, el mandatario aseguró que su gobierno enfrenta “caballos de troya”, disfrazados de “buenas intenciones”, que lo que realmente buscan es atacar al Ejecutivo.

“Así como hay gente muy patriótica, porque a mí me gusta hablar claro y me acusan de eso, me arrean por eso, me dicen que me meto en cosas que no tengo que meterme, existen intereses muy fuertes, camuflados como buenas intenciones, son caballos de troya”, dijo.