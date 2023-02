Elian Villegas: Le correspondía al Gobierno actual dar seguimiento a la exigencia de la UE

El exministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró que no tenía sentido informar a los diputados sobre el riesgo de que Costa Rica fuese incluida en la lista gris de la Unión Europea (UE), en materia fiscal, hasta no tener consensuado con la UE el proyecto de ley con las correcciones tributarias exigidas por este bloque.

Argumentó que, como eso no ocurrió antes de que terminara la administración de Carlos Alvarado, le correspondía al Gobierno actual darle seguimiento.

La primera advertencia de la Unión Europea llegó en enero del 2020, cuando el actual presidente, Rodrigo Chaves, era el ministro de Hacienda. Luego, en junio del 2021, el bloque envió la lista de puntos tributarios que consideraba debían ser corregidos y fijó diciembre del 2022 como la fecha límite para hacerlo.

Por ese motivo, alegó Villegas, optaron por comprender todos los requerimientos para desarrollar una propuesta de reforma legal. Envió una propuesta a la UE con el objetivo de afinarlo con este organización y presentarlo al Congreso cuando estuviese listo.

“Una vez que se tuviera el proyecto, era el momento de acercarse a la Asamblea; antes de eso, nos pareció que no tenía sentido acercarse para hablarles de un proyecto que todavía no existía y sobre el cual todavía no teníamos claridad”, manifestó.

Cuando terminó la administración anterior, las observaciones de la Unión Europea no habían llegado.

“Queríamos tener el visto bueno de la Unión Europea. Nada hacíamos con llevar un proyecto a la Asamblea que no tuviera el visto bueno, porque entonces íbamos a luchar por aprobar algo que finalmente no iba a cumplir con los requerimientos.

“Por eso, lo que se hace es preguntarles: ‘¿este texto está acorde a lo que ustedes necesitan?’. Ahí es donde nosotros quedamos”, señaló Villegas.

El exministro sostuvo que le correspondía a la administración de Rodrigo Chaves acoger los comentarios y presentarse al Congreso con el proyecto de ley que estaba preparado. También, afirmó que la Unión Europea impuso la fecha de diciembre de 2022.

La consulta a la UE mencionada por Elian Villegas consta en el oficio DM-0443-2022, del 8 de abril de 2022, enviado a Lyudmila Petkova, presidenta del Grupo del Código de Conducta de la Unión Europea.

Finalmente, el gobierno de Chaves no presentó el proyecto de ley a la corriente legislativa y, este martes 14 de febrero, la Unión Europea introdujo a Costa Rica en la lista gris de países no cooperantes en materia fiscal. La decisión obedece a que el país no corrigió las debilidades advertidas por la Unión Europea en el cobro de impuesto de renta.

La principal crítica se centra en que la legislación costarricense exonera a las personas físicas y jurídicas por las ganancias que obtengan en el exterior, cuando hacen inversiones pasivas, como la compra de un título valor o de acciones empresariales que produzcan dividendos.

La UE señaló falta de transparencia en el sistema tributario costarricense, al considerar que facilita la doble no imposición a rentas pasivas. Es decir, permite que personas no paguen impuestos por ganancias ni en un país ni en otro.

Lo que Elian Villegas sí presentó, en diciembre del 2021, fue otro proyecto también tendiente a corregir las observaciones hechas por la Unión Europea. En este caso, se trataba de una precisión del término “establecimiento permanente” en Costa Rica para efectos del cobro del impuesto de renta.

Exministro: Yo no tenía que advertirles a los nuevos diputados Copiado!

Consultado sobre por qué no avisó al país y a los nuevos diputados del riesgo de caer en la lista gris, Elian Villegas contestó: “¿Por qué no avisé a los nuevos diputados? Porque esa es una labor del nuevo ministro (de Hacienda, Nogui Acosta). Yo no iba a tener ninguna relación con los nuevos diputados”.

“Eso correspondía absolutamente a la nueva administración, me parece que so hubiera sido una intromisión para la nueva administración en la forma en cómo ellos iban a priorizar sus necesidades ante la Asamblea. Así que desde ese punto de vista, me parece que no correspondía a mí hacer eso en ese momento”, agregó.

El exjerarca insistió en que el Congreso requería del proyecto de ley porque “ese es su insumo para trabajar”. “No tiene mayor sentido ir a hablar cosas si uno no tiene el proyecto listo”, manifestó Villegas.

Villegas: No es que nos comprometimos, es que nos impusieron un plazo Copiado!

Elian Villegas también refutó las recientes declaraciones de su sucesor en el cargo.

Nogui Acosta, actual ministro de Hacienda, responsabilizó al gobierno anterior por comprometerse, ante la Unión Europea, a solventar los problemas señalados en el esquema tributario costarricense a más tardar en diciembre de 2022. Según dijo, ese es un plazo impensable.

Nogui Acosta responde por qué tardó 9 meses en advertir a Asamblea riesgo de lista gris

Villegas sostuvo que, contrario a lo que Acosta dijo, la anterior administración no tuvo más remedio que aceptar ese plazo como tiempo máximo para hacer las correcciones en la legislación.

“No es que nos dice ‘indíqueme en qué año en el futuro usted podrá tener listo’, no; nos está dando una fecha, la Unión Europea nos pone contra la pared.

“Ahí básicamente lo que se dice es que ‘usted se compromete a que esto está listo o de una vez lo meto en la lista gris’, era tan sencillo como eso. A partir de ahí es que sale el compromiso para finales de 2022″, señaló Villegas.