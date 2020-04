Sobre la repercusión que el episodio pueda tener este 1.° de mayo, respondió: "Yo no sé qué pueda pasar en el ánimo de los diputados, pero siendo objetivos, eso no debería afectarme porque yo, al día de hoy, no le debo un colón a la Caja. Tan es así, que no me lo pueden cobrar judicialmente porque es un asunto que está siendo discutido en los tribunales”.