Eduardo Cruickshank defiende dudoso cobro de Restauración al TSE

Eduardo Cruickshank, candidato presidencial de Restauración Nacional (PRN), justificó la liquidación de gastos que su partido le cobró al Estado por las elecciones del 2018, pese a que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) descubrió un cobro ocho veces más caro de lo normal.

El diputado liberó de responsabilidades a su partido al argumentar que reportó justo lo que una empresa le cobró por un envío masivo de mensajes de texto a 3,3 millones de votantes.

“Eso es un manejo entre empresas, me parece que no es un manejo del partido. Es decir, si yo contrato a un periodista para que me monte la campaña política y el periodista me cobra equis monto, yo le pago ese monto. Lo que el periodista les paga a otros periodistas, a las emisoras y televisoras, yo no tengo injerencia en eso”, manifestó Cruickshank.

Según dio a conocer La Nación este jueves, el TSE le rechazó a Restauración un pago de ¢146 millones por un contrato con una empresa denominada ADD Integral Solutions S. A., la cual estaba vinculada al entonces subterorero Luis Diego Garro Sánchez.

ADD subcontrató a la firma Tecnologías SMS del Este S. A. y esta, a su vez, recurrió a la operadora Telefónica de Costa Rica (Movistar), para concretar la difusión de las comunicaciones.

Movistar le cobró a Tecnologías SMS del Este ¢2,10 por cada mensaje, mientras que Tecnologías le facturó a ADD ¢4. Sin embargo, luego ADD le cobró ¢19 a Restauración por cada envío.

El partido, entonces, le pidió al TSE reembolsar ¢19 por SMS. Para el Tribunal, existen dudas sobre la razonabilidad de la cifra pactada y cobrada.

[ TSE descubre que Restauración le cobró mensajes 8 veces más caro de lo normal ]

El candidato presidencial alegó que se le paga a la empresa lo que está cobrando y enfatizó que no es el partido el que genera el sobreprecio. “Yo estoy pagando lo que me cobra la empresa que contraté”, insistió el diputado.

En entrevista con este medio, Cruickshank reiteró en varias ocasiones que él no tuvo nada que ver con los manejos administrativos de la campaña electoral 2018, por lo que alegó que a él no le consta realmente nada y solo tiene información sobre lo que le explicaron las autoridades del partido.

“A mí no me consta nada de eso, porque fueron manejos de vieja data, cuando yo no tenía, ni por asomo, ninguna participación en eso. Reitero y quiero dejar claro, ni antes ni ahora, yo no tengo ninguna injerencia en la parte administrativa del partido.

“Yo tengo que ver con la campaña política, con la carrera hacia la Presidencia de la República y no me meto en esa parte, porque no soy del comité ejecutivo que tiene la responsabilidad del manejo de ese tipo de asuntos”, enfatizó el jefe del PRN.

Adicionalmente, el TSE considera que Restauración obtuvo los números de teléfono celular de 3,3 millones de votantes para enviarles mensajes sobre la candidatura de Fabricio Alvarado, en la campaña 2018, sin poder demostrar que haya obtenido los datos de forma lícita.

Sobre ese punto, Eduardo Cruickshank también liberó de responsabilidad a su partido político, porque dijo que esa agrupación no tiene la carga sobre la manera en que las empresas obtienen los datos.

Al igual que con el caso de la tercerización, el candidato presidencial utilizó un ejemplo para justificar la exención de culpa para el PRN. “Si yo contrato una empresa para hacerme publicidad radial, no es mi responsabilidad que la frecuencia que tenga esa radio la haya obtenido a derecho o no, o que esté atrasado en el pago del canon de la frecuencia”, arguyó.

Cruickshank apuntó que él apela a que se trataba de una empresa debidamente autorizada por el TSE para llevar a cabo la tarea para la cual fue contratada y “bajo ese marco se realiza la contratación”.

“Esa es la explicación que me han dado. Reitero, yo no tengo nada que ver con esos manejos que son de hace más de cuatro años y mi candidatura es de reciente data”, afirmó el candidato restauracionista.