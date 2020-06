“Voy a ser lo más cuidadosa en mis palabras para que usted no se sienta ofendida, porque yo voy a decir, en honor a la verdad, que la utilización de la frase ‘hacerse la loca’ se usa para referirse a personas que están evadiendo o están haciendo que no saben, y ese es el sinsabor que me queda a mí como diputada”, le dijo Acuña a la directora de la Prodhab.