“Quiero levantar la voz y decir que las iglesias no solo sirven para convocar gente. Hay iglesias donde se da sostenimiento espiritual, emocional, psicológico, no solo a grupos grandes, a matrimonios, jovenes, a personas equis. No solo se abre para convocar gente, yo no leo ahí (en las directrices de Salud) cierre de iglesias”, dijo el independiente.