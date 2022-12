Diputados pueden limitar aumentos en alquileres de viviendas menos costosas, indica PGR

La Procuraduría General de la República (PGR) no encontró vicios de inconstitucionalidad en un proyecto de ley para limitar el aumento anual de los alquileres de vivienda que no superen el salario mínimo de los Trabajadores en Ocupación No Calificada, que para el próximo año estará en unos ¢350.000.

