Diputados interpelarán a Nogui Acosta por supuesto ‘megacaso’ de fraude fiscal

Por decisión unánime de los 45 diputados presentes en la votación, se aprobó en el plenario de la Asamblea Legislativa una interpelación al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por haber salido a anunciar un caso un supuesto “megacaso” de evasión fiscal, aunque Tributación sabía que la Fiscalía había desestimado el caso.

La interpelación se realizará el martes 31 de enero por la tarde en la sesión plenaria del Congreso, con una intervención inicial del jerarca hacendario para que explique las razones que lo llevaron a denunciar públicamente un caso sobre el que ya el Ministerio Público había solicitado desestimación.

El jueves 19 de enero, Acosta, junto con Mario Ramos, el director general de Tributación, anunció el envío de varios casos de evasión al Ministerio Público, entre ellos un supuesto “megacaso” de evasión fiscal de ¢11.000 millones.

No obstante, desde el 2 de enero la fiscala a cargo del expediente, Criss González, había solicitado a un juez la desestimación del caso y el 9 de enero se le había comunicado esa decisión a Mario Ramos.

Se trata de una acusación donde figura el Banco BCT, así como el presidente de esa entidad financiera, Leonel Baruch Goldberg, quien también es propietario del medio de comunicación CRHoy, contra el cual el mandatario Rodrigo Chaves ha lanzado ataques por su línea informativa y de denuncia.

De acuerdo con lo expuesto en esa conferencia de prensa de Hacienda, en setiembre del 2022 recibieron una denuncia anónima sobre la presunta evasión, por lo que decidieron trasladarla al Ministerio Público.

Sin embargo, ambos jerarcas omitieron informar de que la fiscala había solicitado la desestimación ante el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José. Cuando eso trascendió, el viernes 20 de enero, Nogui Acosta alegó que él desconocía el caso.

Rodrigo Chaves argumentó que el Juzgado no ha decidido si acepta o no la solicitud de desestimación. “Es irrelevante, primero, porque no se ha desestimado; y si se desestimara, eso no significa que las personas y las instituciones hayan sido sobreseídas, porque con solo que aparezca una sola pieza de información el caso está vivo”.

Chaves también negó que eso haya afectado la credibilidad de Acosta. Los diputados piensan muy diferente del presidente de la República y criticaron fuertemente al ministro de Hacienda por su salida en falso.

Entre otras opiniones, dijeron que es vergonzoso y que lo sucedido es reflejo de un gobierno vengativo y represivo contra quienes opinan distinto.

Los diputados recordaron que, primero, desde el Ministerio de Salud, se ordenó el cierre de Parque Viva, propiedad de los dueños del diario La Nación, y ahora se intentó lanzar una acusación hacia un banco del mismo propietario de CRhoy sin medir consecuencias en el daño reputacional que le hacen a una entidad financiera.

Nogui Acosta sería el segundo ministro del gabinete de Rodrigo Chaves que sea sujeto de interpelación en el plenario de la Asamblea Legislativa. Anteriormente, se había hecho ese procedimiento a la jerarca de Salud, Joselyn Chacón, cuando actuó contra Parque Viva. Al final, luego de tres meses de cierre, la Sala Constitucional anuló la decisión de Chacón por considerar que el acto era arbitrario y una “censura velada” por las informaciones publicadas por reporteros de La Nación.

“Es evidente que el cierre de Parque Viva es un mecanismo indirecto, atropellado e ilegítimo que violenta la libertad de expresión. (...) Configurándose así, a todas luces, una clara y evidente desviación ilegítima del poder”, dice la sentencia.

La interpelación al ministro de Hacienda se realizará en dos rondas, luego de la presentación del jerarca por 30 minutos.

En la primera ronda, de dos horas y dos minutos, los miembros de Nueva República cuestionarán a Acosta por 15 minutos, los del Liberal Progresista (PLP) por 12, igual que los del Frente Amplio (FA), mientras que Liberación Nacional (PLN) tendrá 40 minutos para sus 19 integrantes, Progreso Social Democrático (PPSD) repartirá 22 minutos entre 10 legisladores y la Unidad Social Cristiana (PUSC) tiene 19 minutos para sus nueve diputados.

La segunda ronda será de 32 minutos, con cuatro minutos para cada una de tres fracciones, Nueva República, PLP y FA, 10 minutos para el PLN, cinco para el PPSD y lo mismo para el PUSC.

Leonel Baruch, dueño de CRHoy: “No es propio de un régimen democrático hacer uso de la institucionalidad del Estado ni de los recursos públicos para actuaciones criminales con fines oscuros, que lejos de buscar el bien común, busca atacar a quienes considera sus enemigos”.

