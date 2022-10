Diputados indignados por alusión de Rodrigo Chaves a desaparición de la democracia

Diputados del Frente Amplio (FA), Liberación Nacional (PLN) y Liberal Progresista (PLP) manifestaron su indignación por la alusión del presidente de la República, Rodrigo Chaves, a una desaparición de la democracia en caso de una crisis económica.

El miércoles, durante una conferencia de prensa, el mandatario dijo: “Si a nosotros se nos viene una crisis como la que vivió el país en 1980, en las circunstancias en las que estamos, porque no sabemos manejar nuestra macroeconomía, yo no le garantizo a nadie que nuestros hijos van a tener democracia”.

Rodrigo Chaves llama a aprobar eurobonos con advertencia sobre democracia El mandatario brindó estas declaraciones en conferencia de prensa posterior a Consejo de Gobierno este miércoles.

La afirmación la hizo en el marco de un llamado a los diputados para autorizar un endeudamiento internacional por $6.000 millones, en eurobonos.

El liberacionista Danny Vargas exclamó con sorpresa: “¿Esto es en serio?”, mientras que el jefe del Frente Amplio, Jonathan Acuña, comentó: “De las crisis, sean las que sean, solo se puede y se debe salir con democracia”.

Kattia Cambronero, subjefa del PLP, enfatizó que “un presidente es elegido para gobernar en cualquier circunstancia, teniendo siempre como fundamento la protección del sistema democrático”.

“Amenazar con argumentos de este tipo resulta vergonzoso para un gobernante elegido democráticamente”, reclamó la congresista.

De la misma forma, el frenteamplista Ariel Robles manifestó que la democracia se garantiza con el compromiso de todos los actores políticos y sociales. “¡No hay crisis que justifique atentar contra nuestra democracia!”, cuestionó.

“Señor presidente, la única crisis insuperable es la que golpee o debilite nuestra democracia. ¡Esa es intocable!”, apuntó.

Rodrigo Chaves: ‘Si se nos viene una crisis, no garantizo que nuestros hijos van a tener democracia’

El cartaginés Antonio Trejos manifestó que solamente alguien que desprecia la democracia puede “chantajear vilmente con el fin de esta”.

En un video, la subjefa del Frente Amplio, Sofía Guillén, aseguró que la impactó esa declaración del presidente Chaves e hizo un llamado a la calma, a respirar, a bajar los ánimos.

“No entiendo por qué los ánimos están tan violentos. No estamos al borde del precipicio, ni de un caos, tampoco hay que incentivar estar ahí. No es el tono adecuado, ni para un presidente, ni para un diputado o diputada.

“Es básicamente decir que, si no se aprueba lo que yo quiero, ya no hay democracia. Esas son palabras muy grandes, no es ya no les voy a hablar ni les voy a hablar. Eso significa que no hay participación popular y que el poder se concentra en una sola persona. ¿De qué está hablando?”, criticó Guillén.

La diputada, precisamente, participa de la Comisión de Asuntos Económicos donde se tramita el proyecto de ley para autorizarle al Gobierno la colocación de los eurobonos.

Guillén reconoció que el debate se ha tomado con seriedad en el Congreso, pero enfatizó que en Costa Rica hay que cuidar la democracia.

“Que todavía vivamos en un país en que se puede caminar y que no te maten por pensar diferente, eso hay que cuidarlo”, dijo la legisladora.

Este miércoles, en Económicos, se acogió un nuevo texto del proyecto para autorizar la colocación de los $6.000 millones en eurobonos, por una votación de cinco a cuatro, pero todavía ese foro no dictamina el proyecto.

Aún se discuten mociones de fondo, tanto del PLN como el Frente Amplio.

Adicionalmente, el plan todavía tendría que pasar por otras etapas del proceso legislativo, después de que la comisión dictamine.