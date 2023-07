Diputados fustigan atraso en proyecto de agua para Guanacaste y exigen acción al Gobierno

Diputados de cinco fracciones legislativas exigen al Gobierno de Rodrigo Chaves un verdadero avance del proyecto para resolver los problemas de agua que tienen los habitantes de la provincia de Guanacaste.

Los principales reclamos hacia el Gobierno obedecen a que no se ha realizado una ejecución expedita del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume).

La petición surge, principalmente, de diputados de Liberación Nacional (PLN), pero también se suman las bancadas de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR), Frente Amplio (FA) y Liberal Progresista (PLP).

“En diferentes ocasiones hemos preguntado a los jerarcas de las instituciones sobre el avance y las respuestas han sido muy escuetas, evasivas”, aseveró Luis Fernando Mendoza, legislador guanacasteco del PLN.

Mendoza cuestionó que el Poder Ejecutivo haya pedido una extensión de un año para empezar a desembolsar el dinero del Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste (Piaag), del cual forma parte el Paacume.

Dijo que Hacienda está solicitando el permiso al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aunque el crédito para el proyecto fue aprobado desde abril del 2022.

Señaló que ni siquiera está nombrada la unidad gestora del Paacume, pese a que es un proyecto que ya listo y con diseños definidos.

“No es de recibo, no se justifica. No podemos aceptar que hasta mayo de 2023, según consta en la página oficial del Ministerio de Hacienda, el avance financiero de este préstamo, ¿sabe de cuánto es?, 0%, repito, 0%”, alegó Mendoza.

Igual reclamo hicieron Óscar Izquierdo y Alejandra Larios, jefe y subjefa del PLN, respectivamente.

“La escasez de infraestructura de agua es otro obstáculo al desarrollo de Guanacaste, pues las inversiones están condicionadas al suministro de este vital insumo. El proyecto Agua para Guanacaste debe desarrollarse a la brevedad, sin más demoras.

“Esta es una emergencia en la provincia y no es posible que, con el dinero aprobado, siga durmiendo el sueño de los justos. Señor presidente de la República, no podemos seguir esperando por gusto. Le cambió el nombre, ya no es Agua para Guanacaste; póngale el nombre que quiera. No estamos para esas vanidades, pero resuelva ya”, cuestionó Izquierdo.

Melina Ajoy, jefa del PUSC, dijo que Guanacaste no está bien, pues falta de agua, recurso hídrico, fuentes de empleo y los caminos están en “pésimo estado”.

David Segura, de Nueva República, alegó que no se vale que Guanacaste sufra la terrible escasez de agua que golpea actividades agropecuarias, turísticas y residenciales. En tanto, Fabricio Alvarado, jefe de ese partido, declaró que Paacume está tardando más de lo debido y en la bajura persiste la sed.

“Es urgente eliminar la burocracia que impide el avance de proyectos necesarios para la instalación de plantas potabilizadoras y el aprovechamiento de pozos”, añadió Alvarado.

De igual manera, Sofía Guillén, del Frente Amplio, criticó que, un año después de la primera visita de Chaves a Guanacaste como mandatario, aún no haya más agua ni la calidad de esta haya mejorado.

“Quisiera que el presidente del AyA (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) nos diga si las comunidades a las que prometió agua potable ya tienen acceso”, agregó Luis Diego Vargas, del PLP, quien narró que nadie atiende sus consultas en el Senara.

Eliécer Feinzaig calificó de inexplicable que el Gobierno haya detenido el proyecto Paacume, teniendo el diseño y el financiamiento, pese a que se debe “desarrollar inmediatamente y empezar a trabajar en su ampliación”.

Gobierno responde: 'No se vale hacer mofa'

Frente al reclamo que hicieron en particular los liberacionistas, el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, alegó que “no se vale mentirle al pueblo guanacasteco, venir a hacer mofa de que no estamos haciendo nada”.

En particular, señaló a los diputados liberacionistas que votaron en contra del Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el 2023, que incluía recursos económicos para ese proyecto.

En esa modificación presupuestaria, se ordena al Servicio Nacional de Aguas, Riesgo y Aventamiento (Senara) hacer una modificación de ¢2.422 millones del Piaag, o lo que quede de esos recursos, destinados originalmente a una serie de estudios, y los utilice para compra o expropiación de tierras para el Paacume.

Mientras tanto, los oficialistas Daniel Vargas y Pilar Cisneros afirmaron que el Gobierno hace una revisión y modificación del Paacume, que “no solo es un cambio de nombre”.

“El proyecto pretende llegar a más personas y sectores, y no solo a unos cuantos, resolviendo el verdadero acceso al agua potable, no dejándolo en un papel donde decía que llegaba con dos metros cúbicos de agua potable, cuando en realidad no había ningún esfuerzo por potabilizarla y llevarlo a su destino”, dijo Vargas.

Consultado sobre el cambio de diseño, el subjefe oficialista recordó que el proyecto original tenía previsto llevar 20 metros cúbicos por segundo a la margen derecha del Tempisque.

En esa división, se preveían 16 metros cúbicos para riego agrícola, 1,5 metros cúbicos para turismo y 2,5 metros cúbicos para consumo humano, pero “sin previsión alguna para poderla potabilizar”.

“La versión modificada considera la incorporación de una planta potabilizadora modular que habilitaría el agua potable para ofrecerla a la población. Para poder hacer frente a la inversión requerida para incluir la potabilización del agua, es necesario redefinir el sistema de canalización originalmente previsto en el margen derecho, reduciendo la red de canales en la proporción necesaria para poder financiar el sistema de potabilización

“Eso es resolver lo verdaderamente necesario, es brindarle a los y las Guanacastecas una solución a un factor determinante en su calidad de vida”, declaró Vargas.