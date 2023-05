Diputados: Discurso de Chaves choca con la realidad y está lleno de promesas como en campaña

Los diputados de las fracciones legislativas afirmaron que el primer discurso anual del presidente de la República, Rodrigo Chaves, estuvo lleno de promesas como si fuera una alocución de campaña electoral, en vez del informe de un gobernante en ejercicio.

Los cuestionamientos llegaron de las bancadas de Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR), el Frente Amplio (FA) y el Partido Liberal Progresista (PLP).

El jefe del PLN, Óscar Izquierdo, se manifestó muy preocupado porque “el presidente tiene una apreciación de lo que es Costa Rica muy distinta a lo que la mayoría de los costarricenses tenemos”.

El liberacionista dijo desconocer dónde ve Chaves las escuelas y colegios que supuestamente se han construido y criticó que el mandatario hable de “amar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cuando la han maltratado, han dicho que está quebrada, han detenido obras y hay una gran contradicción”.

Para Izquierdo, se trató de un discurso lleno de buenas intenciones y no de hechos concretos, cuando los costarricenses ven que no ha bajado el precio del arroz.

Diputados critican discurso de Chaves 'lleno de promesas'

Medicamentos siguen costando caros Copiado!

Alejandro Pacheco, jefe de la Unidad, lamentó que el presidente no haya hecho ninguna referencia al área social y, cuando mencionó los medicamentos, no reconoció que siguen costando igual, además de que no ha pasado nada con las listas de espera de la CCSS.

“Le faltó mucho aclarar qué pasó con educación, porque la ruta de la educación sigue siendo un fantasma. Esperábamos que nos aclararan más, que la ministra diga algo, pero por lo menos lo tenía que decir el presidente”, apuntó.

La exjefa del PUSC, Daniela Rojas, lamentó que el presidente no les haya facilitado el discurso previamente, para leerlo y revisarlo, como se ha acostumbrado.

También criticó que Chaves evitara hablar de la pobreza y los índices, si han cambiado o no y qué acciones está tomando. Criticó contradicciones de Chaves en temas como el tipo de cambio, por ejemplo, cuando ha dicho que el Banco Central no puede actuar sobre la alta tasa de política monetaria, pero ahora dice que la inflación baja por acciones del Gobierno.

‘Tiene un tono de campaña, no plantea puentes’ Copiado!

La nueva vocera frenteamplista, Sofía Guillén, calificó la intervención de Chaves como un discurso de campaña y lamentó que no plantee puentes, ni abra espacio para dialogar.

“Usa un lenguaje comunicativo como el ‘yo bueno, los otros, malos’ y procura crear distancia en vez de acercar. No veo ninguna lista de hechos concretos; habla de fortalecer la Caja, pero no dice cómo, ni mencionó sobre los ¢26.000 millones que Hacienda no le quiere girar a la CCSS”, comentó.

Ariel Robles enfatizó que, en lo concreto, no hay cambios y el discurso parece más de campaña que de un gobernante. “Ya pasó un año, ha corrido el agua debajo del puente, la Costa Rica que él describe es tan perfecta como la que describía Carlos Alvarado hace un año, no como la de los costarricenses que se la juegan”, apuntó.

Eliécer Feinzaig, jefe del PLP, dijo que no hubo referencias a las cifras fiscales del presidente y reconoció que, si bien han mejorado, no ha sido por gestiones de la administración Chaves, sino por leyes aprobadas antes de la pandemia.

“Es poco lo que el Gobierno puede mencionar como propio. Hay vacíos enormes, datos que no se corresponden con la realidad, como los precios de los medicamentos”, indicó.

Feinzaig dijo que el mandatario describió un país que no existe y que Chaves quisiera proyectar “para mantener su nivel de popularidad, para hacerle creer a la gente que las cosas están mucho mejor de lo que realmente están”.

Por su parte, Fabricio Alvarado, jefe de Nueva República, celebró varias referencias de Chaves en su mensaje, como la hecha a los escáneres. “Esperamos que eso se concrete”, dijo.

“Celebramos que haya eliminado el convenio educativo con Cuba, también el proceso que venía trabajando el gobierno anterior de tren eléctrico, celebramos las menciones que hace a disminución de precios y la inclusión de nuevos productos en canasta básica. Eso me parece positivo y el pueblo lo agradece”, apuntó.

Alvarado alegó que hay temas en los que fue superficial, como el de la seguridad, pobreza, emprendurismo “porque las pequeñas y medianas empresas representan el 85% del parque empresarial”, el tema de turismo porque “quedó debiendo y no habló del todo de Limón”.

Kattia Rivera, exjefa del PLN, dijo que Chaves fue muy “creativo e imaginativo” y criticó que no explique las supuestas políticas para lograr los datos que dio.

El puntarenense Francisco Nicolás dijo que habría sido más fácil que Chaves reconociera que no puede gobernar, que dijera la verdad, “pero su ego y arrogancia no se lo permiten”.

“Vimos un presidente que no vino a rendir cuentas, sino cuentos, de un país que no es Costa Rica, sino Costa Chaves”, agregó.

Dinorah Barquero acusó que el mensaje de Chaves fue un discurso de campaña y no una rendición de cuentas, pero apuntó que se deben revisar los datos sobre vivienda, educación, la ruta del arroz y esperar que Chaves se dé cuenta que es presidente desde hace un año.