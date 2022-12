Diputados dictaminan último presupuesto del 2022 con dudas sobre ¢4.300 millones para Hacienda

Luego de una discusión que incluyó fuertes reproches al Gobierno por parte de diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente el quinto y último presupuesto extraordinario del 2022.

Antes de dictaminar el expediente, el miércoles, los diputados decidieron eliminar partidas que no podrían ejecutarse por falta de tiempo, como ¢565 millones para la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y ¢73 millones para el Ministerio de Salud.

En medio de esa selección, hubo un forcejeo por dos subpartidas que suman ¢4.278 millones, solicitadas por el Gobierno para el pago de servicios de tecnología adquiridos por el Ministerio de Hacienda.

El foro iba a eliminar los recursos, pero el Poder Ejecutivo insistió en mantenerlos. “Con toda vehemencia y humildad, les pido por favor que nos ayuden con esto”, pidió la legisladora Pilar Cisneros, jefa de fracción del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Los diputados del PLN cuestionaron, entonces, si Hacienda suscribió contratos con proveedores de tecnología sin tener el contenido presupuestario.

Ante la dudas de la oposición, Cisneros respondió que los recursos son para pagar contratos anteriores adquiridos en Hacienda, cuyos recursos se habían recortado en el Presupuesto Nacional.

Posteriormente, se comprometió a sugerir a Hacienda que los próximos presupuestos extraordinarios se presenten en la corriente legislativa con más anticipación y que, en cada discusión, esa cartera disponga de un funcionario para evacuar dudas.

Finalmente, la comisión avaló ese dinero con la condición de que Hacienda aclare, antes de la aprobación del presupuesto en primer debate, si suscribió contratos sin tener presupuesto para ello.

Por dudas sobre estas subpartidas y por la exclusión de otras que no podrían ejecutarse por falta de tiempo, el diputado Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), comparó la administración del Gobierno con la de una pulpería.

Incluso, Jiménez pidió sentar las responsabilidades si Hacienda realizó contratos sin contenido económico.

“Si esto sigue así, yo voy a improbar los presupuestos del próximo año, porque veo que no existe una debida planificación. Si no hay recursos, no hay por qué asignarlos porque lleva a generar mayor endeudamiento. Y que no sea una práctica presentar presupuestos extemporáneos”, sostuvo el legislador.

Este presupuesto fue presentado el 24 de noviembre.

A la crítica se sumó la verdiblanca Paulina Ramírez, presidenta de Hacendarios: “Nos ponen a correr en el análisis de temas importantes como los presupuestos que, para su debida evaluación, deben venir con la adecuada planificación considerando los tiempos para aprobarlos”.

El dictamen fue aprobado por unanimidad por los 11 legisladores de la comisión.

Sí se mantuvo la incorporación de recursos de créditos externos por ¢225.000 millones, de los cuales ¢85.300 millones se destinarán a pagar la deuda del Ministerio de Educación Pública (MEP) con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), derivada de omisiones salariales en el pago del incentivo salarial zona de menor desarrollo, conocido como el IDS.

También, se avaló un ahorro de ¢14.900 millones por la eliminación de contenido presupuestario de 2.822 plazas vacantes en los ministerios.

Ahora, el expediente pasará al plenario legislativo, donde podría recibir mociones de ajuste que sean discutidas en comisión, pero la idea de los diputados es que no se presenten objeciones durante el trámite para lograr una aprobación definitiva a más tardar el 22 de diciembre.