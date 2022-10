Diputados del PLN rechazan cualquier posibilidad de ‘cogobierno’

Después de que el expresidente y excandidato, José María Figueres, llamó a los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) a no cogobernar, varias voces de la bancada verdiblanca se reafirmaron como oposición y rechazaron cualquier posibilidad de un cogobierno con la administración de Rodrigo Chaves.

Consultados sobre el llamado de Figueres y sobre declaraciones que dio el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, el lunes pasado, congresistas como Óscar Izquierdo, Andrea Álvarez, Francisco Nicolás, Montserrat Ruiz y Danny Vargas enfatizaron su rol opositor.

Izquierdo, jefe interino de la fracción liberacionista, enfatizó que su bancada debe asumir lo que le corresponde y “de ninguna manera ser cogobierno”, pero sí estar atentos a buscar proyectos que beneficien a Costa Rica.

El vocero dijo que, como oposición, los verdiblancos no ven “por ningún lado” la reactivación económica que el país necesita después de la pandemia de la covid-19.

“Hemos sido cautos, hasta ahora. Hemos tenido cautela y no hemos entrado en una confrontación fuerte con el Gobierno, pero eso no significa que no haya que hacerlo. Le hemos dado tiempo y me parece que ya se está agotando el tiempo en la relación con el Gobierno”, advirtió Izquierdo.

El sábado pasado, frente a la Asamblea Nacional del PLN, Figueres pidió a la fracción legislativa de su partido no ser corresponsable de una administración a la que achacó de rumbo político y económico. Instó a los diputados a ser responsables con los ciudadanos.

Frente a esa postura, la congresista Andrea Álvarez dijo que el diálogo es importante entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero que el rol de Liberación “es de oposición y es importante que lo continuemos haciendo”.

La diputada enfatizó que es vital ejercer el contrapeso que les otorgaron los electores por las “señales que ha dado esta Presidencia en seis meses”.

“Los contrapesos son muy importantes en un gobierno como este”, aseguró.

Para el puntarenense Francisco Nicolás, la línea entre ser cogobierno o no es muy tenue y “hay que cuidar que no se borre”. El diputado considera que tanto los 57 diputados como el Ejecutivo son patriotas, pero cree que esa “cobija de patriotismo” no debe confundirse con cogobernar.

Para Nicolás, el Congreso debe ser proactivo en cuanto a atender al Ejecutivo, pero no complaciente cuando se equivoque. “Cuando se ha equivocado, lo hemos dicho en control político y resellando leyes”, adujo.

El porteño también cree que el tamaño de las fracciones del PLN en los últimos periodos hace que a cualquier gobernante se le abra el apetito de un cogobierno, pero adujo que “ese no es el ADN de esta fracción”.

“Por empezar a cogobernar, nos podemos jugar la democracia”, alertó Nicolás.

Tanto la alajuelense Montserrat Ruiz como el josefino Danny Vargas coincidieron en que las responsabilidades de ambos poderes están muy claras constitucionalmente.

Vargas apuntó que “en lo malo no hay que ser cogobierno y, en lo bueno, hay que analizar de qué forma colaborar”.

Sobre lo dicho por el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, en cuanto a ejercer una “oposición responsable, patriótica y pensando en los intereses nacionales”, Danny Vargas comentó que el tono del jerarca del Congreso es muy conciliador, pero el de Rodrigo Chaves “no tanto”.

“No somos llamados a ser partícipes en las decisiones del Gobierno y, como oposición, tenemos que ser fiscalizadores, así como colaboradores en lo que podamos hacer bueno”, comentó Vargas.

Luego de lo dicho por Figueres el sábado, Rodrigo Arias también comentó que es normal que un expresidente como él haga críticas, pero alegó que el tema de fondo es que ni él, como presidente legislativo, ni el resto de los congresistas aspiran a cogobernar.

Arias manifestó que la Constitución establece una distinción muy clara, pero “no es cogobierno apoyar tesis donde uno considere que son importantes para el país, de interés nacional, porque en el fondo el país está primero, es tan sencillo como eso”.