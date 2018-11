“Quedaban dos minutos para que se levantara la sesión. Ella corre y presenta la moción sin esa parte (el fragmento que pedía el retiro de Prendas), y la presidenta de la Comisión no la iba a leer. Eso no procede, porque para que una moción no se lea, debe haber otra de dispensa de lectura, y esa no existía. O sea, tenia que leer toda la moción y no dio tiempo, porque era larguísima”, contó Acuña.