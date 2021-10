Diputados califican al presidente de caprichoso e insensible por vetar rebaja al marchamo

La decisión de Carlos Alvarado dejan atados de manos a los diputados, porque si el Ejecutivo no convoca la rebaja del marchamo, ellos no podrán insistir en el proyecto. (Asamblea Legislativa.)

Los diputados de las fracciones legislativas reaccionaron molestos, este viernes por la noche, luego del anuncio de que el presidente de la República, Carlos Alvarado, vetó totalmente el proyecto de ley para rebajar el pago del marchamo 2022.

Entre los calificativos que le lanzaron los voceros de las fracciones políticas estuvieron los de inmaduro, caprichoso e insensible con la ciudadanía, además de que les molesta en particular que no les deje ningún margen de acción política.

El problema es que, vetado el plan, ya no podrán hacer nada para rescatar ese proyecto, porque a partir del lunes 1.º de noviembre el Poder Ejecutivo tiene control absoluto de la agenda de proyectos en la Asamblea Legislativa y no convocará ese expediente vetado.

“El gobierno se ha mostrado insensible, en momentos en que no ha sabido trazar una ruta clara para ayudar a Costa Rica. El presidente desconoce la realidad de muchos costarricenses y las penurias de muchas familias. Esa desconexión se hace evidente con el veto al proyecto”, dijo la jefa del Partido Liberación Nacional (PLN), María José Corrales.

[ Carlos Alvarado veta rebaja en marchamo 2022 ]

Franggi Nicolás, también liberacionista y proponente del proyecto original, dijo que Alvarado demuestra que es “un insensible con la dura situación de crisis que atraviesan los costarricenses”.

“Es una burla esperar a último minuto, con el fin de enterrar cualquier posibilidad de rescatar la iniciativa por parte de los diputados. A pesar del duro momento que estamos viviendo, aún así se anima a meterles la mano en el bolsillo a los costarricenses”, alegó Nicolás.

El vocero del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas, manifestó que el gesto del presidente muestra inmadurez y dijo que el único responsable de que la gente no tenga rebajo en el impuesto a la propiedad de los vehículos es Carlos Alvarado.

A juicio de Pablo Abarca, jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), “es una payasada política de Alvarado que a estas alturas reniegue de un proyecto que es mucho menor al que sí firmó el año pasado”.

El socialcristiano se refiere a la rebaja del marchamo que aprobaron los legisladores para el 2021 y que generaba un hueco fiscal de entre ¢60.000 millones y ¢70.000 millones, pero que se cubrió con el superávit de varias instituciones que le entregaron al Estado por una ley que los obligó. Para esta ocasión, Hacienda calculaba el hueco que dejaba esta rebaja en ¢30.000 millones.

“Esto es un capricho del presidente, de no querer aflojar en este tema, porque no ha tenido ese mismo criterio del veto cuando ha habilitado la excepción de la regla fiscal para varias instituciones, como el Consejo Nacional de Producción (CNP), que compra con sobreprecios y tiene mucha burocracia. No es consecuente el presidente”, dijo Abarca.

El vocero del PUSC también alegó que es una barbaridad que emita el veto cuando ya no les deja nada por hacer.

[ Cobro del marchamo 2022 se iniciará sin la rebaja en el impuesto a la propiedad de vehículos ]

El jefe del Frente Amplio, José María Villalta, calificó la decisión del presidente como equivocada, porque dijo que el proyecto fue ampliamente negociado en la Asamblea y “se introdujeron modificaciones para minimizar el impacto fiscal de la rebaja”.

“Es un proyecto que tiene medidas dirigidas sobre todo a beneficiar a las personas con vehículos de menor valor, que tienen bajos ingresos y creo que las medidas fiscales deben venir acompañadas de medidas de corte social, que protejan a las personas”, apuntó.

La presidenta del Congreso, la liberacionista Silvia Hernández, indicó que si el Ejecutivo no incluye el expediente vetado en la convocatoria a extraordinarias la Asamblea no puede conocerlo.

“La Asamblea no podría resellar la iniciativa si no está en su orden del día. En extraordinarias solo pueden aparecer los expedientes que se convoquen formalmente en algún decreto ejecutivo”, indicó Hernández. Resellar significa aprobar un proyecto de ley, pese a que ese expediente tenga un veto presidencial, y para ello se requieren 38 de 57 votos.

Villalta agregó que ni siquiera se podría aprobar otra ley para aliviar el pago del marchamo, porque tampoco sería convocada por el Ejecutivo.

Quien sí aseguró entender la medida de Carlos Alvarado fue el jefe de Restauración Nacional y candidato presidencial, Eduardo Cruickshank, pues dijo que comprende que el mandatario se apegue a su discurso sobre el problema de un rebajo sin compensación.

“Me parece que había que compensar el hueco, pero me parece una lástima el momento en que veta el proyecto y bajo el argumento de constitucionalidad que invoca, porque no le da oportunidad de reaccionar a la Asamblea”, comentó.

Cruickshank añadió que él habría preferido que no se vetara el plan, para que los costarricenses “pudieran tener algún poquito de disponibilidad económica en medio de la difícil situación de pandemia que hemos estado viviendo y mayor capacidad adquisitiva en los meses que vienen”.