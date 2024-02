Diputados aprueban revocar libertad condicional a condenados detenidos en flagrancia

Los diputados aprobaron este martes, en segundo debate, un proyecto de ley que permitirá a las autoridades revocar el beneficio de libertad condicional para aquellos condenados que sean detenidos cometiendo un delito en flagrancia o durante el curso de una investigación judicial.

La iniciativa recibió el voto afirmativo de 39 congresistas, mientras que dos votaron en contra: Gloria Navas, de Nueva República, y Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Se trata de una modificación en el artículo 67 de la Ley 4573, Código Penal, propuesta como expediente legislativo 23.519 por la diputada María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Específicamente, el proyecto introduce un tercer inciso en dicho artículo, para añadir una nueva causa para la revocatoria o modificación de la libertad condicional para cualquier sentenciado que siga cometiendo delitos pese a gozar de tal beneficio.

“Si el liberado es aprehendido o detenido por cualquier autoridad policial administrativa o judicial en flagrancia, o durante el curso de una investigación judicial, la autoridad policial que ejecute la aprehensión o la detención debe poner, en forma inmediata, en conocimiento del Ministerio Público y de la autoridad de ejecución de la pena competente que concedió el beneficio, el hecho de la aprehensión o detención”, dice el nuevo párrafo.

Una vez que la autoridad policial informe de esa detención, el juez deberá ordenar la suspensión provisional de la libertad condicional y enviar a la persona al centro penitenciario donde estaba originalmente recluida.

A partir de ese momento, el Instituto Nacional de Criminología deberá realizar una valoración y emitir un dictamen, donde se indique si hubo una variación en los criterios que permitieron concederle el beneficio de libertad condicional.

“Una vez recibido este dictamen, si se determina un cambio en las condiciones bajo las cuales se otorgó el beneficio, por parte del Instituto Nacional de Criminología, el juez de Ejecución de la Pena revocará, de manera inmediata y definitiva el beneficio de libertad condicional”, establece la nueva redacción del proyecto.

La diputada Gloria Navas, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, justificó su voto negativo a la iniciativa porque considera que es necesario ser muy cauteloso en la legislación.

“Esta normativa tiene algunos problemas que, eventualmente, pueden generar reclamos en la Sala Constitucional, desde la parte de defensores judiciales. Ya en cuanto a libertad condicional, para otorgarla hay un estudio del Instituto de Criminología y se debe aclarar que cuando las condiciones no se cumplen, sin necesidad de esta reforma, un juez de Ejecución de la Pena puede revocarla”, dijo.

Navas advirtió de que puede haber un conflicto con el principio de inocencia, porque “el hecho de que se le arreste, todavía no estaría sentenciada por ese nuevo delito, y no se le puede tomar en cuenta eso para ordenar una sanción y mandar a la persona a la cárcel por un hecho por el que no se le ha condenado”.

La liberacionista Dinorah Barquero apoyó el criterio de Navas y apuntó que, por esa razón, ella tampoco votó a favor de la iniciativa.

“Hay una serie de valoraciones que se deben tener claras antes de tomar en cuenta esta reforma. No se pueden confundir criterios muy técnicos, de aplicación y análisis del Instituto de Criminología y del juez”, agregó.

Frente a los criterios de Navas, la socialcristiana María Marta Carballo aseguró que no le quedaron claros, sobre todo porque la vicepresidenta legislativa dijo que ya se podía revocar la libertad condicional pero, por otro lado, consideró que la reforma planteada contraviene el principio de inocencia.

Poco antes de la sesión del plenario, en una conferencia de prensa, familiares del joven Keylor Gamboa, asesinado en barrio Pinto, de Montes de Oca, agradecieron a los diputados por aprobar la iniciativa.

Carballo destacó que Gamboa fue asesinado por un sujeto de apellidos Zepeda Rubí, que, según la socialcristiana, había sido detenido 30 veces y que, finalmente, deberá pasar 25 años en prisión.