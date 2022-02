Diputado más joven de próxima Asamblea relata cómo llegó a la curul y cuáles son sus planes

Carlos Felipe García, diputado electo del PUSC, con 25 años. Foto: (Alonso Tenorio )

La última vez que el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) ganó una elección presidencial, en el 2002, Carlos Felipe García era un niño de seis años y hoy, con 25 años, se convertirá en el diputado más joven de la próxima Asamblea Legislativa. Él estuvo en el primer lugar de la papeleta del PUSC por San José.

En su hoja de vida destaca su labor ad honorem en la Asamblea Legislativa en el despacho de Rosibel Ramos, diputada de la Unidad entre el 2014-2018, quien lo impulsó en su candidatura.

Este joven de Pérez Zeledón, quien destaca su cercanía con el alcalde de su cantón, Jeffry Montoya, se declara municipalista y llegará a la Asamblea a impulsar una agenda de trasferencia de competencias a los gobiernos locales, un aumento de aranceles para la importación de azúcar y una defensoría para los contribuyentes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Este es un extracto de la entrevista que Carlos Felipe García concedió a La Nación.

¿Cómo se da la diputación para alguien tan joven?

- Empecé muy joven en el espectro político partidario, de hecho, cumplí 18 años ya estando en la Asamblea Legislativa. Entonces, el estar en el despacho, me permitió crear un vínculo con la gente del partido. Luego, vinieron esos procesos de elecciones municipales. Tengo cercanía con el alcalde de Pérez Zeledón, conozco muchísimo al alcalde de Tarrazú. Entonces, iba tejiendo redes de trabajo y de articulación que me hacían no verme como un extraño para la gente del partido. Este proceso se inicia cuando el grupo de Pérez Zeledón, después de las elecciones municipales, toma la decisión de que va a apostar por el primer lugar por San José.

“Esta candidatura yo no la busqué. Inicialmente, había unos tres perfiles por encima que eran los idóneos, pero al final la dirigencia, en un cónclave, tomó la decisión. Me plantearon aceptar la candidatura. Entonces, yo empiezo un proceso recorrido con diferentes compañeros. En el camino, se me sumaron Vanessa Castro (diputada electa) y el compañero Juan Carlos Hidalgo. Hacemos una división territorial de la provincia. Al yo estar aspirando por el primer lugar, por San José, trabajé muchísimos más cantones, tuve a cargo nueve cantones”.

- Decía los candidatos idóneos… que dejaron atrás a los candidatos idóneos.

- Creo que me expresé mal, no los candidatos idóneos, sino que había una lista de candidatos de otras personas que posiblemente hubiesen aspirado dentro del grupo político. Y surgió mi nombre.

- De hecho, el primer lugar de San José era al que aspiraba Juan Carlos Hidalgo. ¿Por qué usted y no él?

- Bueno, con Juan Carlos tuve una conversación en su momento y efectivamente el grupo de Pérez Zeledón, a partir de la votación que había tenido y que ha tenido históricamente para la Unidad, consideró que estaba en la autoridad moral de apostar por el primer lugar.

- ¿Qué visión plantea usted a partir de su juventud en la Asamblea Legislativa?

- Yo pienso que los problemas estructurales requieren ser abordados desde un entorno integral e intergeneracional; por ejemplo, las decisiones que se tomen hoy, el país que empecemos a construir hoy, va a ser el país que yo, en mi edad productiva o activa, voy a estar viviendo. O sea, temas de pensiones, tema de costo, calidad de vida, temas de educación. Entonces, yo creo que esta generación no puede quedarse indiferente o no puede dejar de participar en los espacios de toma de decisión.

- La Unidad es un partido que en los últimos cuatro años ha tenido mucha fragmentación. De hecho, la salida de doña María Inés Solís va a dejar una curul a un diputado que no va a representar los intereses de la Unidad. Otra diputada fue candidata a la vicepresidencia de otra agrupación política. Don Pedro Muñoz se apartó completamente del partido cuando doña Lineth Saborío ganó la convención interna. ¿Cómo va a aportar usted a esa unidad?

- Yo creo que ahí la reflexión tiene que ir en dos ámbitos. La primera, el sistema de elección de las candidaturas a diputados. Yo creo que este país tiene que dar esa discusión; bajo qué normativa podemos optar por un sistema de listas abiertas.

“Y también por otro lado, yo creo que el partido se tiene que hacer esa reflexión hacia lo interno. De mi parte puedo decirle que, con los compañeros que he conversado, Melina Ajoy, María Martha Carballo, Daniela Rojas, Alejandro Pacheco, Horacio Alvarado, Vanesa Castro, Carlos Andrés Robles, sí estamos claros en la necesidad de que entrar en una fracción que esté a la altura del debate y las necesidades de Costa Rica, poniéndonos serios, de que estamos siendo electos por un partido político.

“Porque incluso con don Juan Carlos y doña Vanessa, en mi caso, cuando empezamos el proyecto político, hicimos planteamientos en torno a una propuesta programática. Nos preguntamos qué piensan ustedes, por ejemplo, de la pesca de arrastre, qué opinan de los impuestos. Entonces ya íbamos claros de que los tres teníamos por lo menos una corriente de pensamiento similar que nos permitía llegar articulados a la Asamblea Legislativa. Entonces, más allá de una nómina de diputados, sí se optó esta vez por un proyecto programático sobre lo que esperamos llegar a implementar a la Asamblea Legislativa”.

- ¿Cuál liderazgo sigue usted dentro del partido? ¿A cuál le puede hacer más caso a la hora de ejercer su gestión?

- El liderazgo que seguiré es el mío y lo que yo considere idóneo. Efectivamente, tengo la oportunidad y la posibilidad de conversar con muchísimas personas, con doña Rosibel Ramos tengo cercanía, con don Erwen Masís, con mi compañero Juan Carlos Hidalgo también. Por el otro lado, está la experiencia de una línea de la visión de don Franco Pacheco y muchísimos otros actores externos que no necesariamente están vinculados al público.

- ¿Ustedes van a mantener una línea similar a la que ha mantenido la fracción actual con respecto a la agenda fiscal empleo público, que ha sido una de las fracciones más críticas?

- En cuanto al Fondo Monetario Internacional, yo creo que acá la discusión es de forma y no de fondo. Se haya el país en camino hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tiene que caminar, pero nosotros sí somos de una posición, de que hay que revisar el gasto público, esos disparadores automáticos del gasto.

“Nos interesa muchísimo revisar el tema de la deuda pública, estamos conscientes con el apagón educativo; estamos abocados en la discusión de la reforma al artículo 88 del Código Municipal para la formalización y también vamos con una agenda fuerte y a nivel personal. Sí estoy vinculado con que lo planteé en el debate sobre la creación de la Defensoría del Contribuyente de la Caja Costarricense de Seguro Social; es una entidad que tendrá la capacidad de intervenir de manera legal cuando la Caja actúe de forma arbitraria o negligente en perjuicio de personas contribuyentes.

“A mí me parece que el problema en muchos casos no es de recursos, sino de cómo se invierten. Por otro lado, también apostamos por la descentralización y esto de forma muy puntual. Yo creo en la transferencia de competencias. Yo creo que podemos pasar la transferencia de la construcción de infraestructura educativa a las municipalidades. Hoy, con la Unión Nacional de Gobierno Locales (UNGL) hay un proyecto sumamente interesante. Entonces, en esa línea hay que seguir avanzando siempre que nos permita un Estado más eficiente”.

- A la luz del caso Cochinilla y del caso Diamante, ¿cómo se propone seguir trasladando recursos de las municipalidades en ese contexto?

- Efectivamente, es ahí donde está el meollo del asunto: bajo qué esquema, bajo qué parámetros, bajo qué niveles de ejecución, niveles de transparencia.

- Quisiera preguntarle si usted es el próximo diputado municipalista de la Asamblea Legislativa.

- Evidentemente, creo en el régimen municipal y trabajaré por el régimen municipal, pero eso no me impide a mí diferenciar el interés nacional y la responsabilidad. Por ejemplo, yo creo que las municipalidades deberían estar incluidas en la regla fiscal. Y es una discusión que hemos tenido y es una discusión donde ellos respetan esa posición y desde la administración municipal ellos son conscientes de que se puede trabajar con la regla fiscal.

“Entonces, en ese sentido, efectivamente creo en el régimen municipal. Creo en la descentralización, pero no me voy a ir a tomar decisiones sin un criterio técnico y antojadizo”.

- ¿Qué cercanía tendría con otras fracciones la nueva bancada de la Unidad en temas de derechos humanos? Recuerdo que esta fracción saliente tuvo una fuerte oposición a la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. Ya es algo que está vigente, pero no se puede olvidar eso. Vendrán otros temas de derechos humanos en otro momento.

- Yo creo que que hay una visión humanista más clara y una claridad de que el dogma cristiano nos invoca principios de justicia social y solidaridad. No hay un conservadurismo y más un corto paralelismo utilizado como fines politiqueros… En derechos humanos, no puede haber ningún tipo de retroceso.

- ¿Ha pensado en proyectos específicos que quieran introducir de inmediato cuando asuma su diputación?

- Bueno, proyectos específicos, como le hablé puntualmente, vamos con la reforma al artículo 88 del Código Municipal, y esto para que muchísimas personas puedan acceder a una patente o formalizar su negocio.

“Por otro lado, vamos a trabajar fuertemente con el tema de la Defensoría del Contribuyente. Respecto a los temas que van quedando en esta Asamblea Legislativa, me interesa muchísimo el que se refiere al fortalecimiento de la competitividad territorial, es decir, desarrollar el régimen de zonas francas fuera del área metropolitana, incluyendo el sector agro, sector turismo… También hay que hablar con el sector cañero, probablemente para ver si se va a fomentar la salvaguardia, porque nos hemos visto sumamente afectados por la importación del azúcar. Entonces, por ese lado también me interesa”.

- ¿Cuál es su posición con respecto a lo del azúcar?

- Una salvaguardia temporal. Me parece que vamos a optar por esa línea verde en ese proceso de construcción. Considerando que el cantón de Pérez Zeledón tiene más de 2.000 productores de caña.

- ¿Ha tenido la oportunidad de redactar algún proyecto de ley?

- No estuve vinculado directamente. Estuvimos en una iniciativa ahí, que es la que tengo, la que tengo más presente, pero fue algo doloroso, que era la unificación de las instituciones del sector social para crear el Ministerio de la Familia. Toda una idea que se había piloteado muchísimo, pero no, no pasó.

- Sobre el proyecto de la unificación del Ministerio la Familia, ¿cuál era la propuesta?

- Buscaron unificar el INAMU, el IMAS, el PANI y creo que le quitaba al Ministerio de Vivienda, y ponerla todo en un conjunto y crear el Ministerio de la Familia.

- Un Ministerio de Familia como el que proponía don Fabricio Alvarado

- Algo así; en su momento se trabajó de hecho en esa Asamblea Legislativa, fue parte de la discusión que se dio.