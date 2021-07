Diputado Humberto Vargas, el más ausente

En su año y siete meses como diputado del PUSC, Humberto Vargas ha faltado 69 veces al plenario, sin justificación. | MAYELA LÓPEZ

Tanto se comenta en corrillos legislativos que fue necesario corroborarlo con datos oficiales. El diputado con mayor absentismo a las sesiones de plenario, comisiones y reuniones de su propia fracción es Humberto Vargas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

De las cifras obtenidas por La Nación mediante la Dirección Ejecutiva del Congreso, se colige que Vargas no se presentó 239 veces, entre ausencias justificadas y sin justificar.

De ese número de faltas, en 176 ocasiones se ausentó sin razón alguna, o sea, sin solicitar la venia del presidente del Congreso, Rafael Ortiz, ni del respectivo encargado de la comisión legislativa.

¿A qué tipo de sesiones faltan más? (Infografía / La Nación)

El registro de Vargas es así: 69 veces sin ir a plenario, seis faltas a comisiones plenas, 22 a comisiones ordinarias, 49 a permanentes especiales y 29 ausencias a la cita de su fracción.

Tras numerosas llamadas a su teléfono, fue imposible conversar con el legislador. Sin embargo, a las 7 p. m. de este domingo, contestó a través de mensajes de la red social WhatsApp.

Por esa vía justificó que sus ausencias se deben a problemas de salud. No obstante, Johnny Leiva, jefe de bancada del PUSC, dijo que, en este año y medio, Vargas nunca ha dicho estar enfermo.

“Fue un año complicado. Pero nunca las cobré aunque pude haberlas justificado. (...) son del ámbito privado. No podré divulgar este tema, como usted comprenderá”, respondió Vargas a la consulta sobre qué males lo afectan.

Ortiz también negó saber algo acerca de la enfermedad o similar que su compañero de fracción aduce para no asistir a las reuniones de los órganos legislativos.

En sus mensajes, Vargas además manifestó que no asiste a las reuniones del PUSC por tener diferencias políticas con el resto de los diputados.

“Las dietas no me interesan!!. (sic) Me interesa (...) dejarle al país una cantidad de leyes, y proyectos (...) de beneficio para al país y su gente. Los objetivos se logran no por cantidad sino por calidad”, escribió Vargas.