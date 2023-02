Diputado Francisco Nicolás demandará a la ministra de Salud, Joselyn Chacón

El diputado Francisco Nicolás Alvarado, del Partido Liberación Nacional (PLN), anunció este lunes que denunciará por injurias, calumnias y difamación a la ministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal.

Nicolás aseguró que recurrirá a las vías legales como respuesta a la acusación que Chacón realizó en su contra, a través de medios de comunicación.

De acuerdo con declaraciones recogidas el 4 de febrero por el medio digital El Mundo CR, Joselyn Chacón afirmó que Francisco Nicolás buscó que el Ministerio de Salud comprara un edificio que supuestamente es propiedad de un amigo de él.

Las supuestas pretensiones del liberacionista, según las declaraciones, ocurrieron durante una visita que realizó la jerarca a las instalaciones del Cen-Cinái en Esparza, Puntarenas. Chacón aseguró que ese es un inmueble alquilado en precarias condiciones.

El diputado puntarenense negó que eso ocurriera y anunció una querella. “Producto de esta calumnia, me veo en la obligación de defender mi honor, por lo que estaré presentando una querella por los delitos de calumnias y difamación”.

De acuerdo con las declaraciones, publicadas por el medio digital, Chacón manifestó que coincidió con el puntarenense en esta visita: “... cuando Francisco Nicolás me dice que por qué no se compra ese edificio, que es de un amigo de él. Yo le digo que no, que ese lugar es un precario, que la gente de Esparza se merece un lugar nuevo y que el alcalde me va a apoyar”.

Nicolás detalló que el encuentro sucedió el 14 de octubre de 2022, pero que los hechos no sucedieron como los describió la jerarca. Además, dijo que se presentaron otros legisladores de diferentes bancadas legislativas.

El liberacionista aseguró que en el encuentro se valoraron diferentes alternativas. Una de ellas fue mantener el Cen-Cinái en el mismo lugar donde se encuentra. “Sin embargo, funcionarios del Cen-Cinái explicaron que no se podía mantener ahí porque existe una plaga de insectos”, explicó el congresista.

Relató que otro funcionario puso como opción la compra de un lote. En el encuentro, detalló Nicolás, se propusieron varios lotes “que desconozco su ubicación y precio”. El diputado dijo que esa opción se descartó por diferentes motivos.

El alcalde de Esparza, Asdrúbal Calvo, dio una tercera opción. Se trata de un lote que pertence a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Nicolás dijo que esa fue la opción considerada “más viable y que fue la que terminó gestionando la ministra”.

El congresista puntarense recalcó que “jamás propuse que le comprara nada a nadie”.

Chacón: Me eché de enemigo a Francisco Nicolás Copiado!

La jerarca también manifestó, según dicha publicación, que con esa decisión “me eché de enemigo” al diputado liberacionista. “Yo no sabía que eso iba a significar el inicio de una guerra y todo lo que ha hecho Francisco Nicolás contra mí”.

Él es uno de los congresistas que conforman la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales de la Asamblea Legislativa. Allí, él ha cuestionado a la ministra de Salud por el pago al trol Piero Calandrelli, así como por el financiamiento de la campaña electoral de Rodrigo Chaves con el Partido Progreso Social Democrático.

“La ministra deberá afrontar esta causa por los delitos de injurias, calumnias y difamación. Injurias porque la ministra me deingra por llamarme mentiroso; calumnias porque me atribuye un hecho delictivo el cual es falso; y difamación porque insiste en manera sistemática en esparcir esta mentira en medios de comunicación”, alegó el liberacionista.

Francisco Nicolás aseguró que tiene testigos que se han ofrecido a respaldar su versión. También le dijo a Joselyn Chacón: “Le reafirmo a la ministra que yo no tengo ninguna fijación ni en contra de ella, ni contra el presidente Chaves, ni contra nadie; yo simplemente cumplo con mi función de control político”.

Se intentó conocer la versión de la ministra de Salud; sin embargo no hubo respuesta antes de esta publicación.