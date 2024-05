Diputado expuso número de teléfono personal de Pilar Cisneros

El diputado Geison Valverde Méndez, del Partido Liberación Nacional (PLN), expuso el número de teléfono personal de la jefa del oficialismo, Pilar Cisneros Gallo, durante una intervención en el plenario de la Asamblea Legislativa.

El limonense arguyó que preguntó a Cisneros si les conseguiría trabajo a 400 trabajadores despedidos en empresas bananeras por la caída en el tipo de cambio. “Ella, en un gesto con su cabeza, me dijo que sí. Entonces, tal vez para todas esas personas desempleadas del país, pueden enviarle el currículum”, dijo el congresista del PLN y, de seguido, reveló el número de la diputada y su dirección de correo electrónico de la Asamblea Legislativa.

En declaraciones a La Nación, la vocera oficialista comentó que le extrañó lo que hizo Valverde, pues no estaba en el plenario en ese momento, sino en una entrevista con el viceministro de Hacienda, Luis Molina, y una diputada del Frente Amplio.

“Me parece una falta de respeto total, porque efectivamente es mi número privado, que compartimos en el chat de diputados. De ahí es que él tiene el número. Es innecesario; es una afrenta a mi privacidad. Ni siquiera se me acercó para decirme que tenía una diferencia conmigo”, comentó la oficialista.

Añadió que Valverde, de 33 años, es “un hombre joven, con mucho futuro” que, en lugar de hacer ese tipo de cosas, debería estar trabajando por su provincia.

Cisneros indicó que le llegaron cerca de 50 mensajes y que, de esos, solo hay uno negativo. “Más bien contenta, me ayudó a acercarme a la gente”, dijo.

La vocera de la bancada de gobierno negó que ella hubiese compartido el número de Valverde con las personas que le escribieron, salvo con un par de personas que le enviaron el currículo y, entonces, ella les dijo que mejor le escribieran a él.

Este miércoles, en el plenario, Valverde alegó que gracias al mandatario Rodrigo Chaves y la fracción de gobierno, le llegaron a su teléfono amenazas de muerte, de personas que dicen saber dónde vive su familia.

“Eso no me va a venir a callar. Muchas gracias al gobierno por mandar a su tropa y séquito de troles. También lo alentó el presidente ahora, en su circo televisivo”, dijo Valverde.

En respuesta, la cartaginesa Paola Nájera, del oficialismo, le pidió comportarse como adulto y hacerse responsable por sus acciones.

“Si usted siembra vientos, cosecha tempestades. No nos agradezca resultados de sus propias acciones. Este no es el espacio para tener actitudes infantiles como la que tuvo usted ayer”, reclamó Nájera, quien también lamentó que el presidente legislativo, Rodrigo Arias, no hubiera llamado al orden a Valverde.

En la misma forma, Ada Acuña comentó que lo hecho por el liberacionista “no le da altura a su trabajo ni a su esfuerzo”. No obstante, ella también expuso, en el plenario, el número telefónico personal de Geison Valverde.

Durante estos reclamos de las oficialistas, Valverde estuvo en su despacho porque llamó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para denunciar las amenazas que estuvo recibiendo por vía telefónica.