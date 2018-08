“Don Welmer Ramos, no me preguntó. Don Víctor Morales, no me preguntó. El ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, no me preguntó. La ministra de Hacienda, no me preguntó. El viceministro de Hacienda, no me preguntó. El presidente de la República, no me preguntó. Ahora viene la ministra de Hacienda a echarnos la culpa de lo que sucedió ahí”, dijo Muñoz.