“Quien ha visitado un residencial dice, a la entrada, quién lo espera y a nombre de quién está la casa que visita. Eso no es creíble. Me resulta sospechoso. La mayoría de documentos le llegan a uno por correo, por Whatsapp, a mí incluso a veces me pasan fotos de las denuncias”, acotó el diputado del PAC.