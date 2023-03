Diputada se aparta de censura contra Luz Mary Alpízar: ‘No tengo la autoridad’

María Marta Padilla, diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), se apartó de los diputados de Gobierno y decidió no firmar el voto de censura contra su compañera de fracción y presidenta de la agrupación, Luz Mary Alpízar.

“Yo no tengo autoridad para censurar a ninguno de mis compañeros, no sentí que debía hacerlo. No soy más amiga de una o de otra, no firmé por mi convicción y mis valores, no me hubiera sentido bien”, declaró Padilla, un día después de que ocho de sus compañeros decidieron censurar a Alpízar.

“Yo creo en la libertad, creo que cada quien es responsable de sus actos y puedo responder por mí, pero ella tiene que responder por ella”, dijo la diputada al justificarse.

El martes, ocho diputados del PPSD decidieron censurar a Alpízar por separarse de la línea de Gobierno y por apartarlos de la organización de las próximas elecciones municipales, según dicen en un documento.

“Yo acá vine porque el pueblo me eligió, yo sigo con el PPSD y en la fracción. Yo no ando haciendo proselitismo político, yo vengo a trabajar por los mismos valores y metas por los cuales fui electa”, señaló Padilla al consultarle si estaba de acuerdo con los reproches que le hacen los compañeros a Alpízar.

Padilla afirmó que mantiene buenas relaciones tanto con Alpízar como con el resto de sus compañeros.

Este miércoles, Alpízar afirmó que las acusaciones en su contra son infundadas y reclamó que no fue advertida anteriormente de esa acción por parte de sus compañeros. Declaró que la critican por posiciones suyas en favor de grupos discriminados, como las mujeres y las personas con discapacidad.