Diputada reprocha a ministro de Trabajo por decir que empleados no denuncian violaciones por necesidad

La diputada Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP), reprochó al ministro de Trabajo, Luis Paulino Mora, por manifestar que una de las causas por las cuales el Estado no estaba enterado de violaciones laborales en la cadena de tiendas SYR, es que los trabajadores no denuncian violaciones laborales por necesidad o temor a represalias.

La discusión se presentó este jueves, durante la audiencia de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, a raíz de las agresiones a dos empleadas de SYR acusadas por el patrón de un supuesto robo. Ellas fueron hincadas y golpeadas con tubos y a una, además, le cortaron el cabello.

Durante la exposición, las autoridades reconocieron que no estaban enterados de las violaciones laborales en las tiendas, hasta que circuló el primer video en redes sociales.

Fue hasta ese momento que se activaron los protocolos y mecanismos para investigar los hechos.

Ante esas manifestaciones, la diputada Obando expresó que ella no se explicaba cómo las autoridades de distintas instituciones no se enteraron desde antes de las irregularidades.

“Estamos hablando de múltiples instituciones que no cumplieron su labor y que el Ministerio de Trabajo tardíamente se dio cuenta de su situación porque sale un video; de lo contrario, seguirían estas situaciones”, expresó la congresista del PLP.

Fue entonces cuando el ministro de Trabajo respondió que una de las causas es que los trabajadores que sufren incumplimientos laborales usualmente no denuncian y dificultan el accionar de las autoridades.

“Tiene usted toda la razón diputada. Le voy a decir una de las principales causas y es el tema de facilitamiento de la denuncia. Los trabajadores, como parte vulnerable en general, sobre todo los de menos ingresos, aún más, porque si no trabajan no comen, no se sienten en la confianza de denunciar y soportan este tipo de atropellos por años, sino décadas.

“Necesitamos crear esas condiciones para que ellos se sientan en esa oportunidad. Desgraciadamente usted pone una tapia y lo que pasa adentro es difícil saber para el ciclo inspector (del Ministerio)”, afirmó Mora.

Entonces, la diputada Obando cuestionó que se responsabilice a los trabajadores de la falta de fiscalización por parte de las instituciones estatales.

“Hago el comentario porque nuevamente al trabajador se le achaca la responsabilidad de ser violentado. Yo entiendo que el trabajador, en instancia de parte él, debería ir a denunciar. Sin embargo, creo que hay una inoperancia de las instituciones de estar realmente fiscalizando y haciendo la labor que les corresponde”, dijo la legisladora.

Insistió en que se puede achacar al trabajador “la responsabilidad de que, además de ser agredido, tiene que ir a poner la denuncia para que no siga siendo agredido”.

En ese momento, Mora reconoció que sí hubo inoperancia institucional.

El ministro de Trabajo, Luis Paulino Mora, llegó a la comisión legislativa con el pedido a los diputados de reformar, actualizar y fortalecer el papel de la Dirección de Inspección Laboral.

Ese ente, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es el encargado de supervisar el cumplimiento de los derechos laborales en los centros de trabajo.

Los inspectores laborales pueden actuar de oficio, por carácter preventivo, o bien, ante denuncias de trabajadores.

No obstante, según reconoció el viceministro Wálter Villalobos, la “gran mayoría” de gestiones de la Inspección de Trabajo ocurren a raíz de petición de parte, es decir, cuando trabajadores denuncian incumplimientos de patronos.

En criterio de Mora, es necesario hacer una reforma para otorgar más competencias legales a la Inspección laboral.

“Es necesario que estudiemos o replanteemos una reforma a la Inspección Laboral. Lo digo como un ejemplo: si usted comete una infracción de tránsito, en materia de salud, tributaria, sale inmediatamente después del proceso interventivo con su multa.

“Usted va a su casa y, si quiere, va a los tribunales posteriormente, porque todo tiene revisión judicial”, manifestó el ministro al explicar que eso no sucede en materia laboral.

Mora incluso manifestó que se debería comenzar a discutir sobre “la posibilidad de cierres cuando existan derechos fundamentales que estén en entredicho”.

El jerarca de trabajo también señaló que actualmente solo hay 88 inspectores laborales, los cuales cubren un total de 25.000 inspecciones al año.