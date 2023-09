Diputada denuncia incumplimiento de ley que garantiza 7% de vacantes a afrodescendientes

Durante una sesión solemne del plenario legislativo celebrada este jueves en la Casa de la Cultura de Limón, diputados de las seis fracciones legislativas lanzaron recriminaciones contra el Gobierno de la República, por falta de acción en un conjunto de temas y promesas incumplidas a un año de administración.

Incluso, la diputada Luz Mary Alpízar, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), elevó reclamos por la falta de aplicación de la ley 10.120, Ley de acciones afirmativas a favor de las personas afrodescendientes, aprobada en el 2021.

“Si no se hace cumplir esta ley, yo vendré cada año a decir que no lo hace el Gobierno, tampoco la Asamblea Legislativa ni los limonenses. No puede ser posible que vengamos a defendernos, de un lado y del otro”, dijo la legisladora.

También, señaló directamente a instituciones públicas como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Cultura, las universidades públicas y el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), pues la ley aprobada solamente tiene una vigencia de 10 años y ya ha pasado un año y medio.

Esta ley obliga a toda institución pública a destinar al menos un 7% de los puestos de trabajo vacantes para personas afrodescendientes que cumplan los requisitos. En el caso del INA, se solicita el 7% de los cupos de matrícula.

Alpízar dijo que, como quiere empezar por casa, ya está haciendo las averiguaciones internas en el Departamento de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa para determinar si dicha legislación se está cumpliendo.

Falta de agua, ruta 32, seguridad

Entre otros reclamos, diputados como Óscar Izquierdo, jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), y María Marta Carballo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), hicieron referencia a la falta de agua y a los problemas para que se concluya la ruta 32.

“La ruta 32 sigue atrasada y hay incertidumbre sobre la finalización”, dijo el verdiblanco, quien recordó que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, delegó en el vicepresidente Stephan Brunner y en el ministro de Transportes, Luis Amador, el avance de esa obra, pero “poco se ha logrado por las dificultades, el desinterés y la descoordinación que existe”.

“No se vale cada año hacer giras populistas solo con palabras bonitas”, añadió.

Rosalía Brown: 'Nos quitaron el inglés, se llevaron los trabajos'

Entre los diputados que participaron en el debate reglado sobre los problemas de Limón, la diputada Rosalía Brown, de Nueva República (PNR), dijo:

“No me importa si es Ejecutivo o Legislativo. Traje las empresas aquí, para que le dieran opciones de trabajo a Limón. Claro que llegaron los limonenses y se presentaron, pero dicen las empresas ‘¿y el inglés de Limón, dónde está el inglés de Limón?’”.

Aseguró que ella fue a exigir al INA 1.000 cupos para enseñanza del inglés y le dijeron que apenas le podían dar 20 y entonces ella reclamó que no la estaban entendiendo, que necesita cursos para 1.000 personas y que no entiende qué ha pasado con las instituciones, pensando en sus trabajadores y no en el pueblo.

“Viene una opción que me llenó de satisfacción, China sin fronteras, que nos da becas para 10.000 personas. ¿Por qué no lo voy a aceptar, usted no lo aceptaría para sus hijos?”, dijo.

Brown clamó porque se construya un colegio deportivo para el cantón limonense porque “lo único que mantiene a Limón sano es el deporte”.

Sobre el agua y la electricidad, reclamó la falta de infraestructura gubernamental que asegure el suministro de ambos servicios.

“Hace cuántos años están destruyendo a Limón, cerrando todas las fuentes de trabajo. ¿Hace cuatro, hace ocho? No, hace 20 años y Limón ha aguantado, pero después dicen que somos delincuentes. Más delincuentes los que se llevaron los trabajos, y no pensaron en nuestras generaciones”, dijo Brown.

Inseguridad y racismo

En todas las intervenciones, desde la de Katherine Moreira, del PLN, pasando por Carballo, Brown, Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), y Gilberto Campos, del Liberal Progresista (PLP), se hizo referencia a la situación de inseguridad de la provincia y la necesidad de que el Ejecutivo atienda ese problema.

Además, María Marta Carballo habló de los esfuerzos de un grupo de diputadas que piden que los juegos deportivos nacionales vuelvan a esa provincia.

Katherine Moreira y Rocío Alfaro hicieron, por separado, fuertes críticas hacia el racismo que también incide en la falta de oportunidades para la población afrodescendiente.

“Ser negro no es un pecado, pero todavía en el 2023 sentimos que todas las manifestaciones del racismo siguen vigentes, incluso desde el Poder Ejecutivo”, dijo la liberacionista.

Alfaro destacó que no todas las poblaciones en vulnerabilidad viven la pobreza igual, precisamente porque la población afro la vive desde el racismo y la falta de oportunidades por su origen étnico.