“Quiero llamar al orden al Gobierno, porque no es posible que en Hacendarios se haya pretendido agilizar y hacer todo lo posible para sacar este empréstito, el Gobierno ha señalado que es la supuesta llave que abre la puerta para otros créditos y para el acuerdo de stand by y que, de no aprobarlo, podría generar atrasos en la negociación con el FMI, y el Ejecutivo se da el tupé, el día de hoy, de no agilizarlo”, enfatizó la liberacionista.