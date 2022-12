Denuncia de suplantación de Gilberth Jiménez obligaría a repetir votación de candidatos a Sala III

La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa repetiría parte de la votación para recomendar al plenario candidatos al cargo de magistrado de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, luego de que el diputado Gilberth Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), denunció que suplantaron su voluntad.

Jiménez dijo, la semana pasada, que su compañera de fracción, Dinorah Barquero, calificó al aspirante William Serrano Baby a nombre suyo con un 2 (en escala de 1 a 10), aunque él le habría puesto la nota máxima después de escuchar al postulante en entrevista.

Luego de que se hizo pública la denuncia, la presidenta de Nombramientos, la también liberacionista Alejandra Larios, confirmó que tiene clara una ruta para enmendar la situación, pero explicó que hizo una consulta al departamento de Servicios Tecnicos del Congreso, para sustentar legalmente su proceder.

“Más que resolver es tener el sustento técnico, por eso mandamos desde la presidencia de la comisión la consulta sobre la vía procedimental”, dijo Larios.

Diputado Gilberth Jiménez denuncia que compañera calificó candidato a magistrado a su nombre

El 23 de noviembre, La Nación dio a conocer que Jiménez había remitido una carta a Larios en la que relataba lo sucedido. El día de la entrevista a Serrano Baby, el diputado verdiblanco sustituyó a su compañera Dinorah Barquero en la Comisión de Nombramientos.

Después de la comparecencia, una asesora de Barquero se habría llevado la boleta de calificación y, posteriormente, Jiménez se dio cuenta de que alguien había calificado a su nombre.

Él dijo que entregó la boleta sin poner su criterio y, el 21 de noviembre, le molestó darse cuenta de la nota que apareció.

Alejandra Larios añadió que parte del problema es que ya se había concluido el trámite legislativo del expediente sobre la elección de un magistrado penal en lugar de Álvaro Burgos, por fallecimiento, en la Comisión de Nombramientos.

En la recomendación preliminar, aparecen en los primeros lugares, para el cargo de magistrado, los candidatos Patricia Vargas González, Norberto Garay Boza y Edwin Salinas Durán.

La verdiblanca enfatizó que la denuncia de Jiménez se debe resolver en el órgano dictaminador y no en el plenario, y por eso, incluso, suspendieron la sesión ordinaria de Nombramientos de este miércoles, para no dejar en firme el acta de la última sesión donde se había concluido el trámite del expediente.

“El expediente ya había salido del orden del día. Entonces, esa es una de las consultas, que si debería entrar de nuevo para darle una solución al tema, mediante una resolución administrativa de la presidencia y, si se aplica o no la Ley General de la Administración Pública o lo que ha dicho la Sala Constitucional”, apuntó.

Larios evitó sentenciar que la votación se repita, pues espera el criterio, pero sí reconoció que hay una duda razonable ante dos posiciones y que, cuando hay dudas razonables hay que repetir, pero “vamos a ver qué nos dice Servicios Técnicos”.

Pilar Cisneros, integrante de la Comisión de Nombramientos por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), enfatizó que ya se había aprobado, dentro de la metodología, que solo se podía calificar al candidato a magistrado el diputado que estaba presente en la entrevista.

“Si a mí alguien me sustituía, es obvio que quien debía poner la nota era esa persona. Para mí es claro que, si el diputado no estuvo ahí, no puede emitir la calificación”, enfatizó.

Por su parte, Dinorah Barquero había alegado, cuando Jiménez hizo su denuncia, que para ella era el congresista propietario quien tenía la potestad de emitir la nota.