“El equipo técnico de la Defensoría estuvimos todo el fin de semana trabajando con esta información, viendo esos cuadros, viendo esa información que tenían ahí y, por ejemplo, la flotilla de carros, que estaba dentro de la información, y, por ejemplo, esa flotilla de carros, no hay flotilla de la Contraloría, no hay de Conapdis (Consejo Nacional de Personas con Discapacidad), no hay de Conapam (Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor), no hay de la Defensoría, pero sí tenemos 89 vehículos de la embajada americana. Entonces, hay que pensar cuál es el objetivo, para tomar decisiones con eso”.