"Yo le dije, ‘vea, la Defensoría no va a dar ninguna opinión hasta que nosotros podamos investigar’. Yo le puse una barrera importante, o tal vez no una barrera, sino un espacio de ‘aquí no es el lugar al que tiene que venir a hacer esto’, pero a mí me interesaba saber quién lo había mandado, cuál era el objetivo y por qué”.