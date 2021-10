Costa Rica demandará a empresa de Venezuela, Alunasa

El Gobierno de Costa Rica demandará a la empresa Alunasa, propiedad del Gobierno de Venezuela, por incumplir la orden de pagarles los salarios atrasados a 180 empleados que la fábrica de productos de aluminio tiene en Juanilama de Esparza, en Puntarenas.

El Ministerio de Trabajo intervino por solicitud de los trabajadores y, la semana pasada, le ordenó a Alunasa pagar los sueldos atrasados a más tardar este lunes 4 de octubre, con la advertencia de que, si incumplía, sería acusada ante los juzgados de Trabajo.

En la fecha prevista, el Ministerio inspeccionó la situación y constató que Alunasa desobedeció el mandato. La institución confirmó a La Nación que el siguiente paso será elevar el caso a sede judicial, ya que la Dirección Nacional de Inspección puede mediar hasta cierto punto, en busca de una solución en sede administrativa, pero no puede obligar al patrono a ponerse a derecho ni establecer multas por incumplimiento.

“Esto significa que el proceso pasa a sede judicial para llevar el proceso de juicio laboral”, indicó esa cartera, sin especificar en qué fecha se presentará la denuncia.

La firma de productos de aluminio, administrada en el país por subalternos del presidente venezolano Nicolás Maduro, mandó a los trabajadores a la casa la tarde del miércoles 15 de setiembre con un permiso con goce de salario, pero sin pagarles la quincena, pues supuestamente, no tenía dinero para hacerlo. Tampoco les depositó el pago de fin de mes.

La planta de Alunasa, propiedad del Estado de Venezuela, se ubica en Juanilama de Esparza, en Puntarenas. La empresa forma parte de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), un conglomerado de empresas estatales que se dedica, entre otras cosas, a la transformación de productos mineros. (Mayela López)

Empleados se sumarían al proceso

El 17 de setiembre, Alunasa intentó suspender los contratos de trabajo de su planilla hasta marzo del 2022, con el argumento de que, supuestamente, los bloqueos y sanciones que Estados Unidos mantiene sobre figuras y propiedades asociadas al gobierno de Nicolás Maduro causan escasez de dinero y de materia prima que la fábrica requiere para trabajar.

El aluminio que Alunasa transforma proviene de Venezuela y lo provee un grupo de compañías estatales que controla el régimen chavista.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo rechazó la solicitud. Desde entonces, la empresa ha optado por ampliar el permiso con goce de salario que mantiene a los trabajadores en sus casas. Félix Meléndez, presidente de la Asociación de Empleados de Alunasa (Asealunasa), dijo que la última prórroga se extendió hasta el próximo 30 de octubre, pero nadie les dice cuándo les pagarán los salarios adeudados.

“Nadie paga. Yo con ese papel no voy a llegar a decir que me cambien eso por las compras de la semana, no voy a llegar al ICE a decir ‘mire, aquí está este permiso con goce de salario, no tengo plata, pero abónese lo de la luz’. No, es algo ilógico”, afirmó Meléndez.

Los trabajadores de la fábrica le escribieron una carta a Nicolás Maduro, en la que le solicitaron solucionar su situación. Sin embargo, afirman que a la fecha tampoco han recibido una respuesta de Caracas.

Meléndez dijo que el viernes 15 de octubre, los socios de Asealunasa se reunirán en el salón comunal de Juanilama de Esparza, donde decidirán si ellos también presentan un reclamo contra la empresa en la vía judicial.