“Puede ser que alguna no llegue a tener utilidades, en cuyo caso es más que evidente que no van a tener que pagar. Lo que busca la norma es dejar la posibilidad de que en los próximos cuatro años, las que no generan utilidades lleguen a generar. En ese supuesto, esperamos que sea así, podría ayudar a pagar ese 0,20% del PIB”, manifestó el jerarca.