“¿Qué buscamos con esto? Primero, que podamos distribuir a absolutamente todo el país. La pyme hoy vende medias, pero por un rango de acción no puede distribuir a ciertos lugares. Segundo, es mucho más económico para la pyme porque no necesariamente tiene que tener un establecimiento, puede venderlo por red social o comercio electrónico, con todos los beneficios que esto implica. Y tercero, que es muy importante, es que le de un mercado meta al que eventualmente de forma física no podría acceder, porque le llega a una población millenial, más jóvenes”, explicó el jerarca.