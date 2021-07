NOTA DE LA REDACCION 5 DE JULIO 2021: La Sala Primera del Poder Judicial, por mayoría, declaró nulas las resoluciones de la Contraloría General de la República no. PA-22-2013 de las 10:00 horas del 1 de noviembre de 2013, no. R-DC-032-2014 de las 13:00 horas del 23 de abril de 2014, así como todo lo actuado en el procedimiento administrativo no. DJ-32-2013 contra Miguel Carabaguíaz. También concedió a Carabaguíaz ¢5 millones por daño moral subjetivo.