El presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, enfatizó: “Yo no veo espacio para más impuestos, definitivamente y en ese sentido es mejor no dejar ninguna duda. Lo que corresponde es “socarse la faja”, que el Gobierno no se ponga a inventar “aventuras”, una férrea aplicación de la regla fiscal, y es el deber de Hacienda decirnos qué otras medidas son importantes para el control de la evasión y la elusión fiscal”, dijo.